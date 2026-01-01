Sí, pero úsala para la consistencia, no para romper las reglas. Las redes públicas en hoteles, aeropuertos y cafeterías son objetivos principales de secuestro de conexiones, que es exactamente donde brilla una VPN. Sin embargo, no uses los viajes como excusa para saltar entre países al azar. Si tu cuenta de exchange fue verificada en EE. UU., conéctate a un servidor de EE. UU. mientras estás fuera. Cambiar tu ubicación digital a un país nuevo cada vez que abordas un vuelo es un camino rápido para activar congelamientos de seguridad automáticos. Solo recuerda: no uses una VPN para acceder a tu cuenta desde una región restringida donde estás legalmente prohibido de operar.