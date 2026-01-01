Opera Cripto Más Seguro con una VPN
Cifra la conexión entre tu dispositivo y tu exchange, oculta tu IP real de las redes locales y mantén tu configuración de trading más consistente cuando estás fuera de casa.
Sin registros probados en corte
Código abierto
Paga con cripto
Servidores en más de 69 países
¿Por Qué Usar una VPN para el Trading de Criptomonedas?
Porque las criptos ya son lo suficientemente arriesgadas sin añadir Wi-Fi sospechoso, espionaje del ISP y fugas prevenibles a la mezcla.
Operas en Wi-Fi Público
Wi-Fi de Aeropuerto, Wi-Fi de Cafetería, Wi-Fi de Hotel… también conocido como la santa trinidad de “por favor, roben mi inicio de sesión”. Windscribe cifra tu conexión y nuestro Firewall bloquea las fugas si la VPN se desconecta.
Quieres Protección Extra Contra Dominios Maliciosos
Los exchanges falsos y las páginas de phishing están por todas partes en el mundo cripto. R.O.B.E.R.T. ayuda a bloquear dominios maliciosos conocidos antes de que se carguen.
No Quieres Que Tu ISP Esté Vigilando
Windscribe envuelve tu tráfico en un túnel VPN cifrado, por lo que tu ISP ve una conexión VPN en lugar de una pequeña lista de tus pestañas cripto.
¿Qué Hace y Qué No Hace una VPN para los Traders Cripto?
Una VPN añade privacidad a tu conexión, pero no hace anónima la cripto.
Úsala para proteger la ruta de la red: el tráfico de tu exchange, las conexiones de tu aplicación de billetera y tu navegación desde redes públicas o ISP entrometidos. Mantén el resto de tu configuración aburrido y cuidadoso: 2FA, billeteras de hardware, almacenamiento seguro de semillas y sigue las reglas de tu exchange y país.
¿Qué Hace una VPN?
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Cifra el tráfico entre tu dispositivo y el servidor VPN, ayudando a proteger tu conexión cuando usas exchanges, aplicaciones de billetera y plataformas de trading.
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Oculta tu dirección IP real reemplazándola con la IP del servidor VPN al que te conectas.
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Dificulta que tu ISP o red local vean qué sitios y servicios cripto estás usando.
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Reduce los riesgos de Wi-Fi público protegiendo tu tráfico en redes en las que definitivamente no deberías confiar.
¿Qué No Hace una VPN?
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Ocultar tu actividad on-chain de exploradores de bloques, firmas de análisis o cualquiera que observe transacciones públicas de blockchain.
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Anonimizar una cuenta de exchange verificada con KYC que ya conoce tu nombre, identificación y método de pago.
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Reemplazar la 2FA, una billetera de hardware o el almacenamiento seguro de semillas, porque una VPN no es un chaleco salvavidas mágico.
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Hacer legal el trading donde no lo es, ni anular las reglas de los exchanges, aplicaciones, sanciones o regulaciones locales.
Estamos Aquí Para Mantenerte Seguro
Operar cripto en Wi-Fi de aeropuerto, hotel o cafetería no es ideal. Alguien en la misma red puede intentar espiar el tráfico, manipular conexiones inseguras o redirigir a las personas hacia páginas de inicio de sesión falsas. HTTPS ayuda, pero "Wi-Fi_Gratis_Aeropuerto_Real" sigue sin ser una estrategia de seguridad.
Windscribe cifra tu tráfico antes de que salga de tu dispositivo, por lo que los espías de la red local ven tráfico VPN revuelto en lugar de los sitios y aplicaciones que estás usando.
- Mantén las sesiones del exchange protegidas en redes que no controlas.
- Reduce el riesgo de espionaje local antes de que tu tráfico salga del portátil o teléfono.
- Combina la protección VPN con marcadores, 2FA y una higiene cuidadosa de billeteras; el túnel ayuda, pero no puede salvar una frase semilla escrita en una página de billetera falsa.
Tú Operas. Nosotros Protegemos el Túnel.
Mantén tu tráfico de exchange cifrado, privado y más difícil de manipular.
No Guardamos Registros
Cualquiera puede escribir 'política sin registros' en una página principal. Nosotros realmente probamos la nuestra a través de auditorías independientes de terceros y casos judiciales.
Tenemos un Sistema de Seguridad
Si tu conexión VPN se cae a mitad de una operación, el Firewall de Windscribe bloquea el tráfico fuera del túnel. Falla cerrado en lugar de dejar que tu IP real vagabundee en tu sesión de exchange con un gafete.
Ciframos Tu Conexión
Windscribe utiliza cifrado moderno y fuerte a través de protocolos. Traducción: tu tráfico de trading se envuelve en armadura criptográfica seria, no en una capa de Halloween novedosa.
Bloqueamos Estafas y Sitios de Phishing
El phishing cripto está industrializado. Nuestro bloqueador del lado del servidor, R.O.B.E.R.T., intercepta drenadores de billeteras maliciosos y dominios falsos en la capa DNS antes de que tu navegador pueda cargarlos.
Somos Totalmente Transparentes
Las aplicaciones VPN propietarias te obligan a confiar ciegamente y por intuición. Nuestras aplicaciones cliente son de código abierto y están disponibles en GitHub, para que la gente pueda inspeccionar el código en lugar de solo confiar en una página de destino brillante.
Cómo Usar Windscribe para Trading Cripto
Asegura tu conexión de trading con Windscribe en 3 pasos.
Paso 1
Conéctate a Tu País KYC
Elige un servidor de Windscribe en el país que coincida con tu cuenta de exchange verificada.
Paso 2
Activa el Firewall
Ve a Configuración → Conexión → Firewall → Siempre Activado para ayudar a prevenir fugas de VPN.
Paso 3
Habilita la Protección R.O.B.E.R.T.
Ve a Configuración → R.O.B.E.R.T. y activa el bloqueo de Phishing y Malware.
Nos Gusta Cripto. Págale con Cripto.
Paga por Windscribe Pro con Bitcoin, Ethereum, Monero y otras criptomonedas compatibles.
Pagar con cripto mantiene tu suscripción VPN fuera de tu estado de cuenta bancario y elimina un rastro de pago de nombre real. Tu cuenta todavía tiene un nombre de usuario, pero tu banco no necesita estar en primera fila.
Pagos Cripto Soportados
La disponibilidad puede cambiar a medida que cambian las vías de pago.
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Lightning (BTC.LN)
Bitcoin Cash (BCH)
Litecoin (LTC)
Velas EVM (VLX)
BF Token (BFT)
BitTorrent (BTT.TRC20)
Dash (DASH)
DigiByte (DGB)
Dogecoin (DOGE)
Ethereum (ETH)
Ethereum Classic (ETC)
Firo (FIRO)
PIVX (PIVX)
Qtum (QTUM)
Ravencoin (RVN)
SHIBA INU (SHIB/ERC20)
Solana (SOL)
Syscoin (SYS)
TRON (TRX)
USD Coin (USDC/ERC20)
NEM (XEM)
Monero (XMR)
VERGE (XVG)
ZCash (ZEC)
Horizen (ZEN)
Preguntas Frecuentes
¿Es legal usar una VPN para el trading de criptomonedas?
En muchos países, sí. Una VPN es una herramienta de privacidad, no un botón de crimen. Pero las leyes de VPN, las reglas de cripto, las sanciones y las políticas de exchange varían dependiendo de dónde te encuentres. Una VPN tampoco hace mágicamente legal el trading ilegal, la evasión fiscal, las violaciones de sanciones o romper las reglas del exchange. Legal poseer no significa legal usar para tonterías.
¿Me pueden banear de Binance, Coinbase o Kraken por usar una VPN?
Quizás. Una VPN por sí sola no siempre es el problema. El problema es parecer sospechoso: iniciar sesión desde cinco países en una semana, acceder a un exchange desde una región prohibida o usar una ubicación que no coincide con los detalles de tu cuenta verificada. Muchos exchanges usan la ubicación, la reputación de IP, las señales del dispositivo, los detalles KYC y las reglas de cumplimiento para decidir si añadir comprobaciones adicionales, restringir el acceso o congelar la actividad. La configuración menos extraña es simple: sigue las reglas de tu exchange, no uses una VPN para saltarte regiones restringidas y usa una ubicación consistente cuando se permite el uso de VPN. Una IP Estática de Windscribe puede ayudar con la consistencia, pero no es un billete dorado para superar el cumplimiento del exchange.
¿Puedo usar una VPN gratuita para trading cripto?
Técnicamente, sí, pero no confíes en alguna VPN gratuita al azar con tu actividad cripto solo porque tiene un icono de escudo azul y una mascota sospechosamente feliz. El plan gratuito de Windscribe es diferente: obtienes 2 GB/mes por defecto, o hasta 10 GB/mes cuando confirmas tu correo electrónico. Eso es suficiente para revisar tu portafolio sobre la marcha. Para trading más pesado o IPs Estáticas, Pro tiene más sentido.
¿Necesito una IP dedicada o estática para el trading cripto?
No es obligatorio, pero una IP Estática puede facilitar la vida si operas a menudo o dependes de servicios que no les gusta el cambio constante de IP. Las conexiones VPN estándar pueden rotar a través de diferentes IPs compartidas, lo que puede activar comprobaciones de inicio de sesión adicionales. Una IP Estática de Windscribe te da una dirección VPN más consistente cuando te conectas a esa ubicación. Puede ayudar a reducir las alertas de “nuevo inicio de sesión desde planeta misterioso”, pero no garantiza que un exchange confíe, permita o ignore el tráfico VPN.
¿A qué ubicación de servidor debo conectarme para trading cripto?
Cuando se permite el uso de VPN, elige una ubicación de servidor consistente que coincida con dónde está verificada tu cuenta de exchange y donde la plataforma permite el acceso. El objetivo no es disfrazarse de hombre misterioso internacional. El objetivo es evitar parecer que tu cuenta teletransportó a través de seis países antes del almuerzo.
¿Windscribe guarda registros de mi actividad de trading cripto?
No. Nuestra política sin registros ha sido auditada e verificada independientemente por profesionales externos. No almacenamos tu historial de navegación, marcas de tiempo de IP o consultas DNS. Documentamos abiertamente los metadatos mínimos que retenemos para la operación básica del servidor y la aplicación justa, específicamente tu nombre de usuario, el correo electrónico de tu cuenta si elegiste proporcionarlo y los bytes totales transferidos en una ventana móvil de 30 días. Si no confías en nosotros, consulta nuestro Informe de Transparencia.
¿Debería usar una VPN para trading cripto cuando viajo?
Sí, pero úsala para la consistencia, no para romper las reglas. Las redes públicas en hoteles, aeropuertos y cafeterías son objetivos principales de secuestro de conexiones, que es exactamente donde brilla una VPN. Sin embargo, no uses los viajes como excusa para saltar entre países al azar. Si tu cuenta de exchange fue verificada en EE. UU., conéctate a un servidor de EE. UU. mientras estás fuera. Cambiar tu ubicación digital a un país nuevo cada vez que abordas un vuelo es un camino rápido para activar congelamientos de seguridad automáticos. Solo recuerda: no uses una VPN para acceder a tu cuenta desde una región restringida donde estás legalmente prohibido de operar.
¿Hace anónimo el trading cripto una VPN?
Ni cerca. Una VPN oculta tu dirección IP de los espías locales y cambia lo que registra tu exchange, pero no tiene ningún impacto en la transparencia de blockchain, tus registros internos del exchange, tus datos KYC o tus obligaciones fiscales. Proporciona privacidad de red, no invisibilidad financiera. Si un proveedor de VPN afirma que su software hace que tus transacciones cripto sean completamente indetectables, te está vendiendo una fantasía solo para que hagas clic en un botón de suscripción.
¿Debería usar una VPN con billeteras cripto y aplicaciones DeFi?
Es un hábito sólido para reducir tu exposición de IP. Cuando te conectas a exchanges descentralizados, rastreadores de portafolio o nodos de blockchain, estás transmitiendo tu dirección de red; una VPN mantiene eso oculto. Lo que no hará es salvarte de errores básicos del usuario. Una VPN no puede detener un contrato inteligente malicioso, bloquear una aprobación de token falso o proteger una frase semilla que escribiste accidentalmente en un sitio de phishing. Úsala para asegurar tu conexión de red, pero combínala con la OpSec estándar: marca tus enlaces de trading, verifica cada interacción de contrato y mantén tus claves fuera de línea.
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