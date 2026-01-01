Windscribe

Klarere Anrufe beginnen mit einem besseren VoIP-VPN

Abbrechende Anrufe in Dubai? Dein ISP drosselt deine Zoom-Meetings? Remote-Zugriff, den dein Büro-VoIP-System meldet? Windscribe verschlüsselt deinen Sprachverkehr, hilft dir, regionale Blockaden zu umgehen, und sorgt dafür, dass niemand an deiner Bandbreite herumpfuscht.
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Starte mit sicheren VoIP-Anrufen

Folge unserem einfachen 3-Schritte-Prozess.
Schritt 1

Hol dir Windscribe

Lade die Windscribe-VPN-App herunter auf dein Gerät. Keine E-Mail nötig.
Schritt 2

Für Anrufe optimieren

Stelle dein Protokoll auf WireGuard und nutze Split Tunneling, um nur deine VoIP-Apps durchs VPN zu leiten.
Schritt 3

Verbinden und reden

Wähle einen Server in deiner Nähe für Tempo — oder eine freundlichere Region, wenn du in einem blockierten Land bist.

Was kann Windscribe für deine VoIP-Anrufe tun?

Von blockierten Apps bis zu zwielichtigem WLAN — Windscribe sorgt dafür, dass deine Anrufe so funktionieren, wie sie sollten.

Klarere Anrufe mit weniger Lag

Windscribe nutzt schnelle, moderne Protokolle wie WireGuard, die die Latenz niedrig und deine Anrufe flüssig halten — Gespräche fühlen sich natürlich an statt verzögert oder abgehackt.
Klarere Anrufe mit weniger Lag

Schütze nur die Apps, auf die es ankommt

Nutze unser Split Tunneling, um Zoom, WhatsApp oder Teams durchs VPN zu schicken, während alles andere über deine normale Verbindung läuft.
Schütze nur die Apps, auf die es ankommt

Umgehe VoIP-Blockaden

Mit unseren Servern in 69+ Ländern kannst du dich über weniger restriktive Regionen verbinden — deine Anrufe kommen also durch, auch wenn Anruf-Apps bei dir eingeschränkt sind.
Umgehe VoIP-Blockaden

Halte Schnüffler von deinen Anrufen fern

Windscribe verschlüsselt deinen Datenverkehr, damit ISPs, Netzwerk-Admins und Lauscher im öffentlichen WLAN schwerer erkennen, dass du jemanden am anderen Ende der Welt anrufst.
Halte Schnüffler von deinen Anrufen fern

Bleib sicher im öffentlichen WLAN

Wenn das VPN unerwartet die Verbindung verliert, blockiert unsere Firewall sofort den Datenverkehr — deine echte IP und andere Daten landen nicht in ungesicherten Netzwerken.
Bleib sicher im öffentlichen WLAN

Schütze jedes Gerät, von dem du anrufst

Schütze Handy, Laptop, Tablet und mehr mit einem einzigen Konto — deine Anrufe bleiben privat, ob zu Hause, bei der Arbeit oder auf Reisen.
Schütze jedes Gerät, von dem du anrufst

Brauchst du wirklich ein VPN für VoIP?

Nicht immer. Wenn deine Anrufe klar, stabil und unblockiert sind, passt alles. Aber wenn etwas dazwischenfunkt, macht Windscribe die Leitung frei.
Wenn dein Land VoIP blockiert

Wenn dein Land VoIP blockiert

Wenn FaceTime, WhatsApp, Zoom oder andere VoIP-Apps in deinem Land eingeschränkt sind, leitet ein VPN deine Verbindung über Orte, an denen diese Dienste noch funktionieren.
Wenn dein Netzwerk Anrufe drosselt

Wenn dein Netzwerk Anrufe drosselt

Manche ISPs stören VoIP-Verkehr absichtlich, um Bandbreite zu steuern. Ein VPN verschlüsselt deinen Datenverkehr, sodass dein ISP Sprach- und Videoanrufe kaum noch erkennen und ausbremsen kann.
Wenn du über unsicheres WLAN telefonierst

Wenn du über unsicheres WLAN telefonierst

WLAN in Hotels, Flughäfen, Cafés und Coworking-Spaces ist nicht auf Privatsphäre ausgelegt. Wenn du in einem geteilten Netzwerk telefonierst, hält ein VPN deine Gespräche und deine Verbindung von neugierigen Blicken fern.

Unbegrenzte Verbindungen
Auf allen deinen Geräten

Windscribe bietet Apps und Browser-Erweiterungen für alle Plattformen und Geräte.
Windows
macOS
Linux
Android
iOS
Chrome
Firefox
Edge
Fire TV
Und mehr!

Warum ist Windscribe das beste VPN für VoIP?

Wir verschlüsseln nicht nur deine Anrufe. Windscribe blockiert unerwünschte Tracker, lässt dich einen Plan bauen, der zu deinem Setup passt, und läuft auf allen Geräten, mit denen du wirklich telefonierst.
Features
Windscribe
VoIP-optimiertes Protokoll (WireGuard)
Systemweite Firewall
Split Tunneling
DNS-Blockierung von Werbung und Malware
Anti-Zensur-Protokolle
10 GB gratis pro Monat
Build-a-Plan (zahle pro Standort)
Unbegrenzte Geräte
Keine E-Mail nötig
Mit Krypto bezahlen
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Features
Windscribe
Andere VPNs
VoIP-optimiertes Protokoll (WireGuard)
Systemweite Firewall
Split Tunneling
DNS-Blockierung von Werbung und Malware
Anti-Zensur-Protokolle
10 GB gratis pro Monat
Build-a-Plan (zahle pro Standort)
Unbegrenzte Geräte
Keine E-Mail nötig
Mit Krypto bezahlen
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VoIP in Ländern nutzen, die es blockieren

Wenn dein Anruf nie über „Verbinden…“ hinauskommt, liegt das Problem vielleicht nicht an deiner App. So nutzt du Windscribe in restriktiven Ländern.

VAE

  1. Nutze das Stealth-Protokoll
  2. Verbinde dich mit Zypern oder Israel
  3. Öffne WhatsApp, FaceTime oder Skype
  4. Starte deinen Anruf
  5. Wechsle bei Bedarf zu einem Standort in der Nähe

China

  1. Nutze WStunnel oder Stealth
  2. Verbinde dich, bevor du die App öffnest
  3. Öffne WhatsApp, Telegram oder Signal
  4. Versuche es bei Bedarf mit dem anderen Protokoll
  5. Halte die App vor der Reise aktuell

Ägypten/Oman/Katar

  1. Aktiviere das Stealth-Protokoll
  2. Verbinde dich mit einem Server in der Nähe
  3. Öffne deine Anruf-App
  4. Teste die Verbindung mit einem kurzen Anruf
  5. Wechsle den Server, wenn der Anruf nicht durchgeht

Iran

  1. Nutze WStunnel
  2. Verbinde dich, bevor du die App öffnest
  3. Starte mit einem kurzen Testanruf
  4. Verbinde dich neu, wenn der Anruf abbricht
  5. Vermeide Netzwerkwechsel mitten im Anruf

Häufige Fragen zum VoIP-VPN

Verlangsamt ein VPN VoIP-Anrufe?

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Kann es, aber du solltest davon nichts merken. Ein VPN fügt je nach Protokoll und Server bis zu 100 ms Latenz hinzu. WireGuard ist das schlankste Protokoll und fügt nur 2–10 ms hinzu — für die meisten Anrufer nicht wahrnehmbar. Wenn deine Grundverbindung ohnehin schwächelt, verbinde dich mit einem Server in der Nähe und nutze Split Tunneling, damit nur deine VoIP-App durch den VPN-Tunnel läuft.

Kann ich ein kostenloses VPN für VoIP-Anrufe nutzen?

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Die meisten Gratis-VPNs sind Datensammel-Maschinen mit winzigen Datenlimits von 500 MB, die mitten im Satz schlappmachen. Der Gratis-Tarif von Windscribe gibt dir 10 GB pro Monat und dieselbe strikte No-Logging-Richtlinie wie unseren zahlenden Nutzern. Perfekt, um die Anrufqualität in einer restriktiven Region zu testen — für den täglichen Einsatz oder lange Videomeetings startet unsere Build-a-Plan-Option schon bei 3 $ pro Monat.

Welches VPN-Protokoll ist das beste für VoIP?

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WireGuard ist der Goldstandard für VoIP: niedrigste Latenz, höchste Geschwindigkeit. Wenn du aber auf dem Handy ständig zwischen WLAN und 5G wechselst, hält IKEv2 die Verbindung stabiler, ohne den Anruf abbrechen zu lassen. Und in Ländern, die VPN-Verkehr aktiv jagen und blockieren, tarnen Stealth oder WStunnel deine Daten am besten als normalen Web-Traffic.

Kann ich in den VAE mit einem VPN über WhatsApp telefonieren?

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WhatsApp-Textnachrichten funktionieren in den VAE problemlos, aber die Regierung blockiert Sprach- und Videoanrufe, um die Einnahmen der lokalen Telekomanbieter zu schützen. Mit Windscribe und dem Stealth-Protokoll wird dein Datenverkehr getarnt und diese Blockaden werden umgangen. VPNs sind in den VAE legal, aber sie zum Umgehen von Telekom-Blockaden zu nutzen ist eine rechtliche Grauzone — bekannte Strafverfolgungen wegen privater Nutzung gibt es allerdings nicht.

Schützt ein VPN meine Anrufe vor Hackern?

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Die meisten modernen Apps wie Signal oder FaceTime verschlüsseln den eigentlichen Inhalt deiner Anrufe bereits Ende-zu-Ende. Ein VPN ergänzt eine wichtige Schutzschicht für deine Metadaten — etwa wen du anrufst und wo du dich befindest. Es sichert außerdem deine gesamte Verbindung im öffentlichen WLAN, wo unverschlüsselte Business-VoIP-Systeme sonst anfällig für Packet Sniffing und lokales Mithören sind.

Kann mein ISP sehen, dass ich VoIP-Anrufe mache?

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Ohne VPN erkennt dein ISP VoIP-Verkehrsmuster per Deep Packet Inspection (DPI) und kann deine Bandbreite zu Stoßzeiten drosseln. Mit aktivem Windscribe sieht dein ISP nur noch einen Strom verschlüsselter Daten. Er kann ein wichtiges Videomeeting nicht von einem gewöhnlichen Datei-Download unterscheiden — und deine Verbindung deshalb auch nicht gezielt ausbremsen oder deine Anrufqualität stören.

Funktioniert Windscribe mit Zoom, Teams und Business-VoIP?

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Ja, unser Dienst ist voll kompatibel mit allen großen Konferenzplattformen und SIP-basierten Business-Telefonsystemen. Wir empfehlen Split Tunneling, um nur deine geschäftlichen Kommunikations-Apps durchs VPN zu leiten, während dein übriger Traffic direkt läuft. Diese Konfiguration hält deine Meetings auf maximaler Performance und schützt deine beruflichen Gespräche in jedem Netzwerk vor neugierigen Blicken.

Klare Anrufe, egal wo du bist

Schlechte Netzwerke, blockierte Apps und zwielichtiges WLAN sollten nicht darüber entscheiden, ob dein Anruf durchkommt. Windscribe hält deine VoIP-Anrufe privat, stabil und verbindungsbereit.
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