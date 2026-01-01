Die meisten kostenlosen VPNs packen Tausende von Benutzern auf dieselben rotierenden IPs, was sofort die Betrugs- und Bot-Erkennung bei großen Börsen auslöst. Windscribes kostenloses Paket bietet dir 10 GB monatlichen Datenverkehr und Zugang zu Servern in 10 Ländern, sodass du sicher testen kannst, ob deine Netzwerkgeographie korrekt übereinstimmt, bevor du dich für ein Upgrade entscheidest.