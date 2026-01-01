Ein VPN mit physischen Servern. Keine virtuellen Tricks.
Windscribe VPN nutzt ausschließlich dedizierte Bare-Metal-Server, die sich alle tatsächlich dort befinden, wo sie es behaupten. Keine gefälschten IP-Zonen. Keine Nebelkerzen beim Routing. Während andere tricksen, bleibt dein VPN bei uns fest auf dem Boden. Buchstäblich.
Die meisten Standorte laufen auf 10-Gbit/s-Servern für rasend schnelle Geschwindigkeiten
Serverstandorte in über 69 Ländern und 135+ Städten
Keine Fake-Standorte: Alle Server sind dort, wo sie es behaupten
Warum ein VPN mit physischen Servern nutzen?
Ein VPN mit physischer Server-Infrastruktur stellt sicher, dass deine Daten wirklich in das Land fließen, mit dem du dich verbinden willst. Anders als virtuelle Server, die über ihren Standort lügen können, bleibt Windscribes Hardware auf dem Boden. Buchstäblich.
Niedrigere Latenz und konstantere Geschwindigkeiten
Klarer Rechtsraum für den Datenschutz
Das Problem mit virtuellen Servern
Ein virtueller VPN-Server behauptet, in einem Land zu stehen, existiert physisch aber in einem anderen. Ein Server „in Island“ kann physisch gut und gerne in Deutschland leben. Das ist schlecht für Latenz, Privatsphäre und rechtliche Klarheit.
⚠️ Warnung
Manche VPNs listen über 100 Länder. Aber viele davon sind bloß Illusionen auf Basis virtueller Server. Mehr dazu liest du in unserem Blog.
135+ physische Standorte. Null virtuelle Lügen*.
Jeder Server auf Windscribes Statusseite ist eine physische Maschine, gehostet in dem Land, das sie angibt. Keine gefälschten IP-Standorte. *Außer Fake Antarctica, Fake India und Fake Russia. Diese sind wirklich fake.
Sichere Hardware, RAM-only-Konfiguration
Wir sind nicht einfach nur da. Wir riegeln alles ab. Alle physischen Windscribe-Server nutzen RAM-only-Technik (ohne Festplatten). Das heißt: Deine Daten verschwinden bei jedem Neustart — keine Logs, keine Spuren, keine Lecks.
4.7 • 13K Bewertungen
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App-Store- und Google-Play-Zahlen: US-Daten, Stand 07/2026
So legst du mit Windscribe los
Folge unserem simplen 3-Schritte-Prozess — und wiederhol das Ganze für all deine persönlichen Geräte.
Schritt 1
App holen
Lade die Windscribe-VPN-App von unserer Website oder aus dem App-Store herunter.
Schritt 2
Registrieren
Erstelle ein kostenloses Konto oder melde dich an, falls du schon eines hast.
Schritt 3
Verbinden
Öffne die App, such dir einen Standort aus und verbinde dich, um privat und sicher zu surfen.
Sieh, warum Windscribe das beste VPN für echte Privatsphäre und physische Serverstandorte ist
Features
6 Verschlüsselungsprotokolle
Größte Server-Abdeckung
Die meisten 10-Gbps-Server
Branchenführender Werbeblocker
Privatsphäre: auditiert und vor Gericht bewiesen
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Andere VPNs
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Von über 100 Millionen Nutzern geliebt und vertraut
Preise, die deinen Geldbeutel nicht sprengen
Free-Plan: Standorte in 10 Ländern, 10 GB/Monat. Keine windigen Upsells.
Pro-Plan: unbegrenztes Datenvolumen, alle Standorte, keine Einschränkungen.
Pro-Plan: unbegrenztes Datenvolumen, alle Standorte, keine Einschränkungen.
FAQ
Was ist der Unterschied zwischen physischen und virtuellen VPN-Servern?
Ein physischer Server ist eine echte Maschine in einem echten Rechenzentrum, in dem Land, das auf der Karte steht. Ein virtueller Server leiht sich nur eine IP-Adresse, die auf dieses Land registriert ist — die Hardware selbst kann überall sonst auf dem Planeten stehen. Dein Traffic geht dorthin, wo die Hardware ist, nicht dorthin, wo das Marketing es behauptet.
Warum sind physische Server bei VPNs besser als virtuelle?
Drei große Gründe: Deine Latenz passt zum gewählten Standort (keine heimlichen Umwege über einen anderen Kontinent), deine Daten unterliegen der Rechtsordnung, die du tatsächlich gewählt hast, und Websites, die IP und Standort auf Konsistenz prüfen, schlagen deutlich seltener Alarm. Virtuelle Server sind nicht per se böse — aber nur, wenn ein Anbieter ehrlich damit umgeht, und die meisten tun das nicht.
Hat Windscribe irgendwelche virtuellen Server?
Bisher sind es nur drei, und wir gehen vollkommen transparent damit um. Wir haben Fake India und Fake Russia: Verbindungen in diesen Ländern können manchmal schwierig sein, deshalb haben wir einige virtuelle Standorte hinzugefügt, um den Zugang zu verbessern. Und natürlich befindet sich Fake Antarctica nicht wirklich in der Antarktis, denn echte Hardware auf einem gefrorenen Kontinent zu installieren, ist unpraktisch. Jeder andere Standort im Windscribe-Netzwerk ist eine physische Maschine in dem Land, das er angibt.
Wie kann ich den Standort eines Servers überprüfen?
Schau auf unsere Statusseite — sie listet jeden Server im Netzwerk und wo er physisch steht. Du kannst dich auch verbinden und eigene Ping- oder Traceroute-Tests laufen lassen: Physische Server liefern eine Latenz, die zu ihrem angegebenen Standort passt, ohne verdächtige Umwege.