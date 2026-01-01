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Ja, ein VPN für LG TV. Wirklich.

LG-TVs erlauben keine nativen VPN-Apps, aber das heißt nicht, dass es eine Sackgasse ist. Bring Windscribe auf deinem LG TV zum Laufen und schalte globale Streaming-Mediatheken aus deinem Wohnzimmer frei.
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Ja, ein VPN für LG TV. Wirklich.

Dein LG TV erlaubt keine VPNs. Hier ist der Grund.

Wenn du im LG Content Store suchst, findest du vielleicht ein paar VPNs. Lass dich nicht täuschen: Das sind keine herkömmlichen Verbraucher-VPNs.
LG-Smart-TVs laufen mit webOS. Anders als Android TV oder Fire TV ist webOS ein geschlossenes System. LG hat kein öffentliches VPN-SDK veröffentlicht. Kurz gesagt: Sie haben uns (und allen anderen) nicht die Werkzeuge gegeben, um eine native App zu bauen.
Dennoch kannst du deinen LG TV schützen, indem du seinen Traffic über Windscribe leitest – mit einem VPN-fähigen Router, indem du einen Secure Hotspot von deinem Computer teilst, einen Streaming-Stick einsteckst oder Smart DNS nutzt.
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Dein LG TV erlaubt keine VPNs. Hier ist der Grund.

Richte Windscribe in 5 Minuten auf LG TV ein

LG hat einen ummauerten Garten um webOS gebaut, aber wir sind gut im Zäuneklettern.

Steck einen Fire Stick oder Android-Stick ein

  1. Steck einen Fire TV Stick oder eine Android-TV-Box in den HDMI-Anschluss deines LG.
  2. Installiere die Windscribe-App direkt aus deren App-Store.
  3. Nutze Lazy Login auf einem anderen Gerät über windscribe.com/lazy.
  4. Wähl deinen Server und starte das Streaming!

Auf deinem Router installieren

  1. Erstelle eine WireGuard®- oder OpenVPN-Konfiguration auf unserer Seite (erfordert einen Pro-Tarif).
  2. Lade die Datei in die Einstellungen deines Routers hoch (Asus, GL.iNet, DD-WRT usw.).
  3. Klick auf Verbinden.
  4. Dein LG TV ist jetzt automatisch verschlüsselt.

Von deinem PC teilen

  1. Öffne Windscribe unter Windows und geh zu den Verbindungseinstellungen.
  2. Schalte Secure Hotspot ein.
  3. Geh auf deinem LG TV zu den Netzwerkeinstellungen.
  4. Tritt dem neuen WLAN-Netzwerk bei, das dein PC gerade erstellt hat.
  5. Hinweis: macOS-Nutzer können das über die native Internetfreigabe erledigen.

Control D (nur Geo-Entsperrung)

  1. Registriere dich auf controld.com (unser Schwester-DNS-Dienst).
  2. Geh auf deinem LG TV zu den erweiterten WLAN-Einstellungen.
  3. Bearbeite und ändere den DNS-Server auf Manuell eingeben.
  4. Gib deine individuellen Control-D-Resolver-Adressen ein.
  5. Starte den TV neu.

Streame, was du wirklich sehen willst

Windscribe ist für den wichtigsten Grund gebaut, warum Leute wirklich ein VPN kaufen: das anzusehen, was in ihrem Wohnzimmer nicht verfügbar ist.
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Das beste VPN für LG TV? Das ist Windscribe!

LG hat die Regeln gemacht. Wir sind nur hier, um dir beim Brechen zu helfen.

Wir geben dir 10 GB Daten gratis

Teste Windscribe gratis und erhalte jeden Monat 10 GB Daten. Das reicht für etwa 3 Stunden HD-Streaming, während du entscheidest, ob wir der oder die Eine sind.

Wir haben eine Schwester

Wenn du nur ein Smart-DNS-Tool ohne den Verschlüsselungs-Overhead willst, ist das der Job unserer Schwester. Control D ist ein anpassbarer DNS-Dienst, gebaut vom selben Team, das Windscribe erschaffen hat.

Wir lassen dich für das zahlen, was du brauchst

Wenn du nur eine britische Backshow schauen willst, solltest du nicht für Server in 69+ Ländern zahlen müssen. Wähl den einen Standort, den du brauchst, für 1 $ und füge unbegrenzte Daten für 1 $ mehr hinzu.

Wir sind nur dir Rechenschaft schuldig

Wir sind keinen Konzernherren Rechenschaft schuldig, bestechen keine Bewertungsseiten und verstecken uns nicht hinter Perfektionsbehauptungen. Wir sind selbstfinanziert, Open Source und unabhängig auditiert.

Warum Windscribe das beste VPN für LG TV ist

Features
Windscribe
6 Verschlüsselungsprotokolle
Größte Server-Abdeckung
Die meisten 10-Gbps-Server
Branchenführender Werbeblocker
Privatsphäre: auditiert und vor Gericht bewiesen
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Windscribe
Andere VPNs
6 Verschlüsselungsprotokolle
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Die meisten 10-Gbps-Server
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Von über 80 Millionen Nutzern geliebt und vertraut

Häufig gestellte Fragen zum VPN für LG TV

Kann ich Windscribe direkt auf meinem LG TV installieren?

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Nein. LG nutzt webOS, das keine nativen VPN-Apps unterstützt. Um Windscribe zum Laufen zu bringen, musst du eine der vier oben genannten Methoden nutzen, etwa eine Router-Einrichtung oder Smart DNS.

Was ist der Unterschied zwischen Smart DNS und einem VPN?

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Smart DNS tauscht nur deine DNS-Adressen aus, um deinen Standort fürs Streaming vorzutäuschen; es verschlüsselt deine Daten nicht. Ein VPN erstellt einen sicheren, verschlüsselten Tunnel für deine gesamte Verbindung. Nutze Control D für Geschwindigkeit und Entsperrung oder die Router-Methode für völlige Privatsphäre.

Verlangsamt ein VPN meinen LG TV?

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Das hängt von deiner Einrichtung ab. Smart DNS hat null Einfluss auf die Geschwindigkeit. Bei einem Router wird deine Geschwindigkeit meist vom Prozessor des Routers begrenzt (günstige schaffen vielleicht maximal 50-150 Mbit/s), während Secure Hotspot von der Hardware deines PCs abhängt.

Meine Streaming-App zeigt immer noch lokale Inhalte. Warum?

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LG-Apps cachen deine Region oft oder koppeln sie an dein LG-Konto. Wenn ein VPN das nicht sofort behebt, versuch, den Cache der App zu leeren, dich ab- und wieder anzumelden oder als letzten Ausweg einen Werksreset am TV durchzuführen.

Funktioniert Windscribe auf älteren LG-TVs?

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Ja. Es funktioniert mit jedem TV, der WLAN hat, über die Router- oder Secure-Hotspot-Methode. Smart DNS hingegen funktioniert auf fast jedem Modell mit webOS 3.0 oder neuer, solange die Netzwerkeinstellungen es dir erlauben, eine DNS-Adresse manuell einzugeben.

Ist das Bright VPN im LG Store derselbe Typ VPN wie Windscribe?

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Nicht mal annähernd. Bright VPN nutzt ein Residential-Proxy-Modell, das heißt, sie nutzen die Bandbreite deines TVs, um ihr Geschäft zu betreiben. Windscribe ist ein herkömmliches Verbraucher-VPN, das sich auf deine Privatsphäre konzentriert, nicht darauf, deine ungenutzte Verbindung zu verkaufen.
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Hol dir Windscribe auf deinen LG TV

Du kannst keine VPN-App auf deinem LG TV installieren? Das ist keine Sackgasse. Windscribe gibt dir mehrere Wege, dein VPN zum Laufen zu bringen, damit du all die Sendungen freischaltest, die du wirklich sehen willst.
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„WireGuard“ ist eine eingetragene Marke von Jason A. Donenfeld. Open Source Software Attributions.

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