LG-TVs erlauben keine nativen VPN-Apps, aber das heißt nicht, dass es eine Sackgasse ist. Bring Windscribe auf deinem LG TV zum Laufen und schalte globale Streaming-Mediatheken aus deinem Wohnzimmer frei.
Dein LG TV erlaubt keine VPNs. Hier ist der Grund.
Wenn du im LG Content Store suchst, findest du vielleicht ein paar VPNs. Lass dich nicht täuschen: Das sind keine herkömmlichen Verbraucher-VPNs.
LG-Smart-TVs laufen mit webOS. Anders als Android TV oder Fire TV ist webOS ein geschlossenes System. LG hat kein öffentliches VPN-SDK veröffentlicht. Kurz gesagt: Sie haben uns (und allen anderen) nicht die Werkzeuge gegeben, um eine native App zu bauen.
Dennoch kannst du deinen LG TV schützen, indem du seinen Traffic über Windscribe leitest – mit einem VPN-fähigen Router, indem du einen Secure Hotspot von deinem Computer teilst, einen Streaming-Stick einsteckst oder Smart DNS nutzt.
LG hat die Regeln gemacht. Wir sind nur hier, um dir beim Brechen zu helfen.
Wir geben dir 10 GB Daten gratis
Teste Windscribe gratis und erhalte jeden Monat 10 GB Daten. Das reicht für etwa 3 Stunden HD-Streaming, während du entscheidest, ob wir der oder die Eine sind.
Wir haben eine Schwester
Wenn du nur ein Smart-DNS-Tool ohne den Verschlüsselungs-Overhead willst, ist das der Job unserer Schwester. Control D ist ein anpassbarer DNS-Dienst, gebaut vom selben Team, das Windscribe erschaffen hat.
Wir lassen dich für das zahlen, was du brauchst
Wenn du nur eine britische Backshow schauen willst, solltest du nicht für Server in 69+ Ländern zahlen müssen. Wähl den einen Standort, den du brauchst, für 1 $ und füge unbegrenzte Daten für 1 $ mehr hinzu.
Wir sind nur dir Rechenschaft schuldig
Wir sind keinen Konzernherren Rechenschaft schuldig, bestechen keine Bewertungsseiten und verstecken uns nicht hinter Perfektionsbehauptungen. Wir sind selbstfinanziert, Open Source und unabhängig auditiert.
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Häufig gestellte Fragen zum VPN für LG TV
Kann ich Windscribe direkt auf meinem LG TV installieren?
Nein. LG nutzt webOS, das keine nativen VPN-Apps unterstützt. Um Windscribe zum Laufen zu bringen, musst du eine der vier oben genannten Methoden nutzen, etwa eine Router-Einrichtung oder Smart DNS.
Was ist der Unterschied zwischen Smart DNS und einem VPN?
Smart DNS tauscht nur deine DNS-Adressen aus, um deinen Standort fürs Streaming vorzutäuschen; es verschlüsselt deine Daten nicht. Ein VPN erstellt einen sicheren, verschlüsselten Tunnel für deine gesamte Verbindung. Nutze Control D für Geschwindigkeit und Entsperrung oder die Router-Methode für völlige Privatsphäre.
Verlangsamt ein VPN meinen LG TV?
Das hängt von deiner Einrichtung ab. Smart DNS hat null Einfluss auf die Geschwindigkeit. Bei einem Router wird deine Geschwindigkeit meist vom Prozessor des Routers begrenzt (günstige schaffen vielleicht maximal 50-150 Mbit/s), während Secure Hotspot von der Hardware deines PCs abhängt.
Meine Streaming-App zeigt immer noch lokale Inhalte. Warum?
LG-Apps cachen deine Region oft oder koppeln sie an dein LG-Konto. Wenn ein VPN das nicht sofort behebt, versuch, den Cache der App zu leeren, dich ab- und wieder anzumelden oder als letzten Ausweg einen Werksreset am TV durchzuführen.
Funktioniert Windscribe auf älteren LG-TVs?
Ja. Es funktioniert mit jedem TV, der WLAN hat, über die Router- oder Secure-Hotspot-Methode. Smart DNS hingegen funktioniert auf fast jedem Modell mit webOS 3.0 oder neuer, solange die Netzwerkeinstellungen es dir erlauben, eine DNS-Adresse manuell einzugeben.
Ist das Bright VPN im LG Store derselbe Typ VPN wie Windscribe?
Nicht mal annähernd. Bright VPN nutzt ein Residential-Proxy-Modell, das heißt, sie nutzen die Bandbreite deines TVs, um ihr Geschäft zu betreiben. Windscribe ist ein herkömmliches Verbraucher-VPN, das sich auf deine Privatsphäre konzentriert, nicht darauf, deine ungenutzte Verbindung zu verkaufen.
Hol dir Windscribe auf deinen LG TV
Du kannst keine VPN-App auf deinem LG TV installieren? Das ist keine Sackgasse. Windscribe gibt dir mehrere Wege, dein VPN zum Laufen zu bringen, damit du all die Sendungen freischaltest, die du wirklich sehen willst.