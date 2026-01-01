Die meisten VPNs verlangsamen dich, weil sie ältere, schwerere Protokolle wie OpenVPN nutzen, die bis zu 20% der begrenzten CPU eines Fire TV Stick auffressen und so 4K-Bildaussetzer und Überhitzung verursachen. Windscribe nutzt standardmäßig WireGuard, ein modernes Protokoll mit winziger Codebasis, das nur 5 bis 8% deiner CPU-Zyklen verbraucht. Diese Effizienz sorgt dafür, dass deine Hardware kühl bleibt und deine Verbindung schnell genug für pufferfreies HD- oder sogar 4K-Streaming bleibt. Außerdem musst du die Verlangsamung berücksichtigen, die mit der Verbindung zu einem weit entfernten Server einhergeht. Je weiter der Server, desto höher die Latenz. Für bessere Geschwindigkeiten verbinde dich also immer mit dem Server, der dir am nächsten ist.