Windscribe
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Streame schlauer mit einem Fire-TV-Stick-VPN

Dein Anbieter sieht jeden Stream. Amazon protokolliert jede App, die du öffnest. Per Sideload installierte Apps sind ein Datenschutz-Minenfeld. Windscribe verschlüsselt den Traffic deines Fire TV und blockiert Malware auf DNS-Ebene. Welches Fire-TV-Gerät du auch hast, wir haben dich abgesichert.
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Streame schlauer mit einem Fire-TV-Stick-VPN

Hol dir Windscribe auf deinen Firestick

Folge unserem einfachen 3-Schritte-Prozess.
1

Windscribe herunterladen

Suche auf deinem Fire TV Stick nach Windscribe und installiere die App.
2

Mit Lazy Login anmelden

Öffne die App, wähl Lazy Login und gib dann den Code auf windscribe.com/lazy auf einem anderen Gerät ein.
3

Verbinden und streamen

Wähl einen Standort oder tippe auf Best Location, um dich zu verbinden und mit dem Streaming zu starten.

Dein Fire TV Stick meldet zurück an Amazon

Dein Fire TV verfolgt mehr als nur, was du schaust. Amazon protokolliert App-Aktivität, Sprachbefehle und Sehverhalten, während dein Anbieter deinen Streaming-Traffic sehen und drosseln kann, wenn ihm gerade danach ist, lästig zu sein. Windscribe verschlüsselt diesen Traffic und hilft, per Sideload installierte Apps daran zu hindern, im Hintergrund Daten durchsickern zu lassen.
Ein VPN lässt Amazon nicht vergessen, wer du innerhalb von Prime Video bist. Aber es hindert deinen Anbieter daran, ein eigenes Profil deiner Gewohnheiten zu erstellen, hilft, das Drosseln zu reduzieren, und bringt mehr Privatsphäre auf ein Gerät, das standardmäßig ein bisschen zu viel teilt.
Dein Fire TV Stick meldet zurück an Amazon

Hol mit Windscribe mehr aus deinem Fire TV Stick heraus

Blockiere den Müll, schalte mehr Inhalte frei und halte deinen Fire TV Stick in HD und 4K geschmeidig am Laufen, ohne deine Privatsphäre aufzugeben.

Blockiere Tracker in per Sideload installierten Apps

Per Sideload installierte APKs und Kodi-Addons können Datenschutz-Minenfelder sein. R.O.B.E.R.T. blockiert Malware und Tracking-Domains auf DNS-Ebene, bevor Drittanbieter-Apps hinter deinem Rücken Daten senden können.

Streame 4K mit weniger Verzögerung

Die Hardware des Fire TV Stick ist nicht gerade ein Supercomputer. Windscribe nutzt leichtgewichtige Protokolle wie WireGuard®, die helfen, 4K-Streams geschmeidig zu halten, ohne dein Gerät in einen Toaster zu verwandeln.

Greif auf mehr Streaming-Mediatheken zu

Gib dich nicht mehr mit deinem lokalen Katalog zufrieden. Greif von überall problemlos auf Netflix, Disney+, BBC iPlayer und mehr globale Mediatheken zu, mit unseren Servern in 69+ Ländern und 115+ Städten.

Zahl nur für die Standorte, die du brauchst

Hör auf, für den Zugang zu 100 Ländern zu zahlen, die du nie nutzt. Mit Build-a-Plan wählst du bestimmte Standorte für je 1 USD, sodass du nur für das zahlst, was du wirklich brauchst.

Schütze all deine Geräte

Ein Konto deckt deinen Fire TV Stick, dein Handy, deinen Laptop und den Rest des Haushalts ab. Wir machen keine Gerätelimits (nicht mal im Gratis-Tarif), damit du auf jedem Bildschirm verschlüsselt bleibst.

Streame, was du wirklich sehen willst

Windscribe ist für den wichtigsten Grund gebaut, warum Leute wirklich ein VPN kaufen: das anzusehen, was in ihrem Wohnzimmer nicht verfügbar ist.
Netflix
Disney+
Hulu
HBO Max
Amazon Prime
Peacock
Paramount+
BBC iPlayer
DAZN
& mehr

Warum Windscribe das beste VPN für Firestick ist

Wir blockieren den Müll, den deine Streaming-Apps hinterlassen, verschlüsseln den Traffic, in dem dein Anbieter so gern herumpfuscht, und lassen dich einen Tarif rund um die Länder bauen, aus denen du tatsächlich schaust.
Funktion
Windscribe
Native Fire-TV-App (Amazon Appstore)
DNS-Werbe- und Malware-Blocker auf Fire TV
WireGuard standardmäßig
Gratis-Tarif mit 10 GB pro Monat
Build-a-Plan (Zahlung pro Standort)
Unbegrenzte Geräte
Keine E-Mail erforderlich
Open Source
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Funktion
Windscribe
Andere VPNs
Native Fire-TV-App (Amazon Appstore)
DNS-Werbe- und Malware-Blocker auf Fire TV
WireGuard standardmäßig
Gratis-Tarif mit 10 GB pro Monat
Build-a-Plan (Zahlung pro Standort)
Unbegrenzte Geräte
Keine E-Mail erforderlich
Open Source
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Von über 80 Millionen Nutzern geliebt und vertraut

Häufig gestellte Fragen zum Firestick-VPN

Gibt es ein kostenloses VPN für Firestick?

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Na ja… es gibt kostenlose VPNs, aber du solltest sie nicht nutzen. Zu deinem Glück bietet Windscribe einen Gratis-Tarif, der dir jeden Monat 10 GB Daten gibt (wenn du deine E-Mail bestätigst, sonst 2 GB) und Zugriff auf Server in 10 Ländern, darunter die USA und Großbritannien. Anders als die kostenlosen VPNs, die deine Daten verkaufen, verkaufen wir deine Daten nie an Dritte und drosseln nie deine Geschwindigkeit, um dich zum Upgrade zu drängen. Es ist der perfekte Tarif fürs gelegentliche Streamen, und wenn du mehr brauchst, startet unser Build-a-Plan bei nur 3 $ pro Monat für unbegrenzte Daten und die Pro-Standorte deiner Wahl. Um ein VPN für Fire TV zu bekommen, upgrade hier.

Verlangsamt ein VPN meinen Fire TV Stick?

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Die meisten VPNs verlangsamen dich, weil sie ältere, schwerere Protokolle wie OpenVPN nutzen, die bis zu 20% der begrenzten CPU eines Fire TV Stick auffressen und so 4K-Bildaussetzer und Überhitzung verursachen. Windscribe nutzt standardmäßig WireGuard, ein modernes Protokoll mit winziger Codebasis, das nur 5 bis 8% deiner CPU-Zyklen verbraucht. Diese Effizienz sorgt dafür, dass deine Hardware kühl bleibt und deine Verbindung schnell genug für pufferfreies HD- oder sogar 4K-Streaming bleibt. Außerdem musst du die Verlangsamung berücksichtigen, die mit der Verbindung zu einem weit entfernten Server einhergeht. Je weiter der Server, desto höher die Latenz. Für bessere Geschwindigkeiten verbinde dich also immer mit dem Server, der dir am nächsten ist.

Wie installiere ich ein VPN auf meinem Fire TV Stick?

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Du musst dich nicht mit der Downloader-App oder zwielichtigen APK-Seiten herumschlagen, denn Windscribe hat eine native App im offiziellen Amazon Appstore. Suche einfach auf dem Startbildschirm deines Fire TV nach Windscribe, lade die App herunter und öffne sie, um loszulegen. Um dir das Tippen mit einer Fernbedienung zu ersparen, nutze unsere Lazy-Login-Funktion, um dein Konto mit einem einfachen sechsstelligen Code von deinem Handy zu verknüpfen.

Funktioniert Windscribe auf dem Firestick V1?

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Die originale Fire-TV-Hardware von 2014 ist schlicht zu alt und zu schwach, um die Verschlüsselung zu bewältigen, die moderne VPN-Anwendungen erfordern. Während die Windscribe-FireTV-App auf FireTV-Geräten der 2. Generation oder neuer läuft, einschließlich der Modelle 4K, 4K Max und Cube, haben Besitzer eines Sticks der 1. Generation bei Apps auf dem Gerät offiziell Pech. Deine beste Option ist, Windscribe auf deinem Router zu installieren, was den V1-Stick und jedes andere Gerät in deinem Netzwerk auf einmal schützt.

Kann Amazon sehen, was ich mit einem VPN streame?

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Selbst wenn du mit einem VPN verbunden bist, kann Amazon deine Aktivität in seinen eigenen Apps wie Prime Video oder Freevee weiterhin sehen, weil du in deinem Amazon-Konto angemeldet bist. Ein VPN macht jedoch deinen Anbieter völlig blind für deine Streaming-Gewohnheiten und verhindert, dass Amazon verfolgt, was du in Drittanbieter- oder per Sideload installierten Apps außerhalb seines Ökosystems tust (also nicht auf seiner Hardware). Es stoppt außerdem die Deep Packet Inspection (DPI), das vornehme Wort dafür, dass dein Anbieter deinen Traffic ausspäht, um deine Streams zu drosseln.

Funktioniert Windscribe mit Kodi auf dem Firestick?

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Windscribe ist ein Favorit unter Kodi-Nutzern, weil es den gesamten Traffic verschlüsselt, der den Fire TV Stick verlässt, und so deine Stream-Quellen vor deinem Anbieter privat hält. Unsere R.O.B.E.R.T.-Funktion arbeitet auf DNS-Ebene, um Tracker und Malware zu blockieren, die oft in Kodi-Addons von Drittanbietern stecken, bevor sie je dein Gerät erreichen. Da wir P2P-Traffic auf den meisten Bezahlservern unterstützen, kannst du jedes Addon oder Build nutzen, ohne dir um Verbindungssperren Sorgen zu machen.

Muss ich Windscribe per Sideload auf dem Firestick installieren?

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Es ist absolut kein Sideload nötig, um Windscribe auf deinem Fire-TV-Gerät zum Laufen zu bringen. Wir pflegen eine voll optimierte, fernbedienungsfreundliche App direkt im Amazon Appstore, für eine Installation mit einem Klick und automatische Updates. Das hält deine Einrichtung sauber und sicher, da du keine Apps aus unbekannten Quellen zulassen oder ungeprüften APK-Dateien aus dem Internet vertrauen musst, nur um ein VPN zu bekommen.

Wie viele Daten verbraucht ein VPN auf dem Firestick?

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Alle VPNs fügen einen kleinen Daten-Overhead hinzu (typischerweise 5 bis 10%), weil der Verschlüsselungsprozess deinen Traffic in einen sicheren VPN-Tunnel hüllt. Ein praktisches Beispiel: Mit unserem kostenlosen 10-GB-Tarif kannst du bequem rund vier bis fünf Stunden HD-Inhalte oder etwa zehn Stunden Video in Standardauflösung streamen. Wenn du ein hartgesottener 4K-Binger bist, hebt unsere Build-a-Plan-Option das Datenlimit komplett auf, sodass du rund um die Uhr streamen kannst, ohne auf einen Zähler zu schauen.

Was kannst du mit Windscribe auf dem Firestick streamen?

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Windscribe ist erprobt darin, große globale Mediatheken freizuschalten, darunter Netflix USA, Großbritannien, Japan und Kanada sowie Disney+, Hulu und BBC iPlayer. Unser Gratis-Tarif gibt dir Zugriff auf unsere Server in 10 Ländern, während ein Pro-Konto unser gesamtes Netzwerk an streaming-optimierten Servern in über 69 Ländern freischaltet. Wir erneuern ständig unsere IP-Bereiche, um VPN-Sperren immer einen Schritt voraus zu sein, damit du die 4K-Qualität bekommst, für die du tatsächlich bezahlt hast.
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Mehr Privatsphäre für jeden Stream

Dein Fire TV Stick sieht eine Menge, und dein Netzwerk auch. Windscribe hilft dir, mit mehr Privatsphäre und weniger Einmischung zu streamen, ob zu Hause oder unterwegs.
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„WireGuard“ ist eine eingetragene Marke von Jason A. Donenfeld. Open Source Software Attributions.

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