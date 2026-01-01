Selbst wenn du mit einem VPN verbunden bist, kann Amazon deine Aktivität in seinen eigenen Apps wie Prime Video oder Freevee weiterhin sehen, weil du in deinem Amazon-Konto angemeldet bist. Ein VPN macht jedoch deinen Anbieter
völlig blind für deine Streaming-Gewohnheiten und verhindert, dass Amazon verfolgt, was du in Drittanbieter- oder per Sideload installierten Apps außerhalb seines Ökosystems tust (also nicht auf seiner Hardware). Es stoppt außerdem die Deep Packet Inspection (DPI), das vornehme Wort dafür, dass dein Anbieter deinen Traffic ausspäht, um deine Streams zu drosseln.