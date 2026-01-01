Большинство VPN замедляют вас, потому что используют более старые и тяжёлые протоколы вроде OpenVPN, которые съедают до 20% ограниченного процессора Fire TV Stick, вызывая выпадение кадров в 4K и перегрев. Windscribe по умолчанию использует WireGuard — современный протокол с крошечной кодовой базой, который использует всего 5–8% циклов вашего процессора. Эта эффективность гарантирует, что ваше железо остаётся холодным, а соединение — достаточно быстрым для стриминга в HD и даже 4K без буферизации. Также учитывайте замедление, связанное с подключением к серверу, далёкому от вас. Чем дальше сервер, тем выше задержка. Поэтому для лучших скоростей всегда подключайтесь к ближайшему к вам серверу.