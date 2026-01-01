Windscribe
FeaturesPlansDownloadLog In

Смотрите умнее с VPN для Fire TV Stick

Ваш провайдер видит каждый поток. Amazon фиксирует каждое открытое приложение. Загруженные вручную приложения — минное поле для приватности. Windscribe шифрует трафик вашего Fire TV и блокирует вредоносное ПО на уровне DNS. Какое бы устройство Fire TV у вас ни было — мы вас прикроем.
Скачать для Fire TV
Попробовать бесплатно
Смотрите умнее с VPN для Fire TV Stick

Установите Windscribe на свой Firestick

Следуйте нашему простому процессу из 3 шагов.
1

Скачайте Windscribe

Найдите Windscribe на своём Fire TV Stick и установите приложение.
2

Войдите с помощью Lazy Login

Откройте приложение, выберите Lazy Login, затем введите код на windscribe.com/lazy с другого устройства.
3

Подключитесь и смотрите

Выберите локацию или нажмите Best Location, чтобы подключиться и начать смотреть.

Ваш Fire TV Stick отчитывается перед Amazon

Ваш Fire TV отслеживает не только то, что вы смотрите. Amazon фиксирует активность приложений, голосовые команды и поведение при просмотре, а ваш провайдер может видеть ваш стриминговый трафик и душить его, когда ему вздумается вредничать. Windscribe шифрует этот трафик и помогает не дать загруженным вручную приложениям сливать данные в фоне.
VPN не заставит Amazon забыть, кто вы, внутри Prime Video. Но он не даёт вашему провайдеру строить собственный профиль ваших привычек, помогает снизить троттлинг и добавляет приватности устройству, которое по умолчанию делится слишком многим.
Ваш Fire TV Stick отчитывается перед Amazon

Получите больше от своего Fire TV Stick с Windscribe

Блокируйте мусор, открывайте больше контента и сохраняйте плавную работу Fire TV Stick в HD и 4K, не жертвуя приватностью.

Блокируйте трекеры в приложениях, загруженных вручную

Загруженные вручную APK и аддоны Kodi могут быть минным полем для приватности. R.O.B.E.R.T. блокирует вредоносное ПО и отслеживающие домены на уровне DNS, прежде чем сторонние приложения смогут отправить данные за вашей спиной.

Смотрите в 4K с меньшими тормозами

Железо Fire TV Stick — не совсем суперкомпьютер. Windscribe использует лёгкие протоколы вроде WireGuard®, которые помогают держать потоки 4K плавными, не превращая ваше устройство в тостер.

Получите доступ к большему числу стриминговых библиотек

Хватит довольствоваться местным каталогом. Легко получайте доступ к Netflix, Disney+, BBC iPlayer и другим мировым библиотекам, где бы вы ни были, с нашими серверами в 69+ странах и 115+ городах.

Платите только за нужные локации

Хватит платить за доступ к 100 странам, которыми вы никогда не пользуетесь. Build-a-Plan позволяет выбирать конкретные локации по 1 USD за каждую, так что вы платите только за то, что вам реально нужно.

Защитите все свои устройства

Один аккаунт охватывает ваш Fire TV Stick, телефон, ноутбук и весь остальной дом. Мы не ограничиваем число устройств (даже на бесплатном тарифе), так что вы можете оставаться зашифрованными на каждом экране.

Смотрите то, что действительно хотите смотреть

Windscribe создан ради причины номер один, по которой люди вообще покупают VPN: смотреть то, что недоступно у них в гостиной.
Netflix
Disney+
Hulu
HBO Max
Amazon Prime
Peacock
Paramount+
BBC iPlayer
DAZN
и не только

Почему Windscribe — лучший VPN для Firestick

Мы блокируем мусор, который оставляют ваши стриминговые приложения, шифруем трафик, в который так любит лезть ваш провайдер, и даём собрать тариф вокруг тех стран, из которых вы реально смотрите.
Функция
Windscribe
Нативное приложение Fire TV (Amazon Appstore)
Блокировка рекламы и вредоносного ПО на уровне DNS на Fire TV
WireGuard по умолчанию
Бесплатный тариф 10 ГБ в месяц
Build-a-Plan (оплата за локацию)
Неограниченное число устройств
Электронная почта не требуется
Открытый исходный код
Получить Windscribe
Функция
Windscribe
Другие VPN
Нативное приложение Fire TV (Amazon Appstore)
Блокировка рекламы и вредоносного ПО на уровне DNS на Fire TV
WireGuard по умолчанию
Бесплатный тариф 10 ГБ в месяц
Build-a-Plan (оплата за локацию)
Неограниченное число устройств
Электронная почта не требуется
Открытый исходный код
Получить Windscribe

Нас любят и нам доверяют более 80 миллионов пользователей

Часто задаваемые вопросы о VPN для Firestick

Есть ли бесплатный VPN для Firestick?

openclose
Ну… бесплатные VPN есть, но пользоваться ими не стоит. К счастью для вас, Windscribe предлагает бесплатный тариф, который даёт 10 ГБ данных в месяц (если вы подтвердите свою почту, или 2 ГБ, если нет) и доступ к серверам в 10 странах, включая США и Великобританию. В отличие от бесплатных VPN, которые продают ваши данные, мы никогда не продаём ваши данные третьим лицам и никогда не душим скорость, чтобы заставить вас перейти на платный тариф. Это идеальный вариант для случайного стриминга, а если нужно больше, наш Build-a-Plan начинается всего с 3 $ в месяц за безлимитные данные и Pro-локации на ваш выбор. Чтобы получить VPN для Fire TV, перейдите на платный тариф здесь.

Замедлит ли VPN мой Fire TV Stick?

openclose
Большинство VPN замедляют вас, потому что используют более старые и тяжёлые протоколы вроде OpenVPN, которые съедают до 20% ограниченного процессора Fire TV Stick, вызывая выпадение кадров в 4K и перегрев. Windscribe по умолчанию использует WireGuard — современный протокол с крошечной кодовой базой, который использует всего 5–8% циклов вашего процессора. Эта эффективность гарантирует, что ваше железо остаётся холодным, а соединение — достаточно быстрым для стриминга в HD и даже 4K без буферизации. Также учитывайте замедление, связанное с подключением к серверу, далёкому от вас. Чем дальше сервер, тем выше задержка. Поэтому для лучших скоростей всегда подключайтесь к ближайшему к вам серверу.

Как установить VPN на мой Fire TV Stick?

openclose
Вам не нужно возиться с приложением Downloader или сомнительными сайтами с APK, потому что у Windscribe есть нативное приложение в официальном Amazon Appstore. Просто найдите Windscribe на главном экране Fire TV, скачайте приложение и откройте его, чтобы начать. Чтобы избежать мучений с вводом с пульта, используйте нашу функцию Lazy Login, чтобы привязать аккаунт с помощью простого шестизначного кода с телефона.

Работает ли Windscribe на Firestick V1?

openclose
Оригинальное железо Fire TV 2014 года просто слишком старое и слабое, чтобы тянуть шифрование, которое требуют современные VPN-приложения. Хотя приложение Windscribe для FireTV работает на устройствах FireTV 2-го поколения и новее, включая модели 4K, 4K Max и Cube, владельцам стиков 1-го поколения официально не повезло с приложениями на устройстве. Лучший вариант — установить Windscribe на роутер, что защитит стик V1 и все остальные устройства вашей сети сразу.

Видит ли Amazon, что я смотрю, с VPN?

openclose
Даже при подключённом VPN Amazon по-прежнему видит вашу активность в своих собственных приложениях, таких как Prime Video или Freevee, потому что вы вошли в свой аккаунт Amazon. Однако VPN полностью ослепляет вашего провайдера в отношении ваших привычек стриминга и не даёт Amazon отслеживать, что вы делаете в сторонних или загруженных вручную приложениях за пределами её экосистемы (то есть не на её железе). Он также останавливает глубокую инспекцию пакетов (DPI) — модный термин для слежки провайдера за вашим трафиком ради троттлинга ваших потоков.

Работает ли Windscribe с Kodi на Firestick?

openclose
Windscribe — любимец пользователей Kodi, потому что он шифрует весь трафик, покидающий Fire TV Stick, благодаря чему ваши источники потоков остаются приватными от провайдера. Наша функция R.O.B.E.R.T. работает на уровне DNS, блокируя трекеры и вредоносное ПО, которые часто встречаются в сторонних аддонах Kodi, ещё до того, как они доберутся до вашего устройства. Поскольку мы поддерживаем P2P-трафик на большинстве платных серверов, вы можете использовать любой аддон или сборку, не беспокоясь о блокировках соединения.

Нужно ли загружать Windscribe вручную на Firestick?

openclose
Чтобы запустить Windscribe на вашем устройстве Fire TV, ручная загрузка не требуется вообще. Мы поддерживаем полностью оптимизированное и удобное для пульта приложение прямо в Amazon Appstore — с установкой в один клик и автоматическими обновлениями. Это держит вашу настройку чистой и безопасной, ведь вам не нужно разрешать приложения из неизвестных источников или доверять непроверенным APK-файлам из интернета только ради VPN.

Сколько данных потребляет VPN на Firestick?

openclose
Все VPN добавляют небольшой накладной расход данных (обычно 5–10%) из-за процесса шифрования, который оборачивает ваш трафик в защищённый VPN-туннель. Приведём практический пример: на нашем бесплатном тарифе 10 ГБ вы можете спокойно посмотреть примерно четыре-пять часов контента в HD или около десяти часов видео стандартной чёткости. Если вы заядлый зритель 4K, наш вариант Build-a-Plan полностью снимает лимит данных, так что вы можете смотреть круглосуточно, не поглядывая на счётчик.

Что можно смотреть с Windscribe на Firestick?

openclose
Windscribe проверен в деле для разблокировки крупных мировых библиотек, включая Netflix США, Великобритания, Япония и Канада, а также Disney+, Hulu и BBC iPlayer. Наш бесплатный тариф даёт доступ к серверам в 10 странах, а аккаунт Pro открывает всю нашу сеть оптимизированных для стриминга серверов в более чем 69 странах. Мы постоянно обновляем диапазоны IP, чтобы опережать блокировки VPN и обеспечивать вам качество 4K, за которое вы реально заплатили.
All Your Devices
Stars
Planet Left
Star Left

Больше приватности для каждого потока

Ваш Fire TV Stick видит многое, как и ваша сеть. Windscribe помогает смотреть с большей приватностью и меньшим числом помех — дома или в дороге.
Получить Windscribe
Planet Right
Star Right
All Your Devices

«WireGuard» — зарегистрированный товарный знак Jason A. Donenfeld. Open Source Software Attributions.

Windscribe
ЗагрузкиСписок измененийЦеныКупить мерчПоддержкаСтатусФункцииОткрытый исходный кодПригласить другаБесплатный DNSЭтика и философияVPN-локации
Приложения
VPN для WindowsVPN для AndroidVPN для MacVPN для LinuxVPN для ChromeVPN для FireTVVPN для FirefoxVPN для Apple TVVPN для MS EdgeVPN для HuaweiVPN для iPhoneVPN для роутеровWindscribe в F-Droid
Компания
О насКонфиденциальностьУсловияVDPВакансииБлогИнформацияКоманда
Windscribe logo
YouTube
Reddit
Discord
Twitter
Telegram
Instagram
TikTok
© 2026 Windscribe Limited