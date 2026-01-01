Windscribe

Navegue com a melhor VPN de Montevidéu

Garanta um endereço IP de Montevidéu ultrarrápido para assistir à TV local, proteger seu tráfego e acessar suas contas uruguaias sem falhas de qualquer lugar. Comece de graça. Não é necessário cartão de crédito.
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Como começar

Siga nosso processo simples de 3 etapas.
Passo 1

Baixe o aplicativo

Baixe o aplicativo VPN da Windscribe
Passo 2

Instale o aplicativo

Siga as instruções para instalar o aplicativo VPN
Passo 3

Crie sua conta

Você será solicitado a criar uma conta após a instalação. (Sem e‑mail)

Por que usar uma VPN em Montevidéu

Mantenha seu passaporte digital firmemente ancorado no Uruguai, não importa para onde suas viagens físicas te levem.

Assista à TV uruguaia

Sente falta do futebol nacional ou do noticiário local? Contorne os bloqueios geográficos na Vera TV, no Canal 4, no Canal 10 ou na Teledoce e assista a cada partida sem travamentos do seu sofá, em qualquer lugar do planeta.
Assista à TV uruguaia

Acesse os bancos locais com segurança

Os bancos uruguaios filtram agressivamente as redes estrangeiras. Damos a você um IP limpo de Montevidéu para que você possa gerenciar suas contas no BROU ou no Itaú sem disparar alertas de fraude no exterior.
Acesse os bancos locais com segurança

Resolva serviços do governo no exterior

Precisa cuidar de declarações de impostos ou serviços públicos no gub.uy? Proteja sua conexão pelos nossos servidores VPN de Montevidéu para acessar os portais estatais sem esbarrar em firewalls regionais rígidos.
Resolva serviços do governo no exterior

Evite o bloqueio de contas locais

Mantenha seus perfis de entrega de comida e de transporte totalmente ativos. Um IP local garante que seus aplicativos uruguaios não sinalizem nem bloqueiem temporariamente seu perfil por você fazer login no exterior.
Evite o bloqueio de contas locais

Faça testes locais com segmentação geográfica

Diáspora de tecnologia desenvolvendo para o Cone Sul? Visualize resultados autênticos dos buscadores uruguaios, teste implantações regionais de apps e acompanhe campanhas de anúncios locais com precisão sem precisar comprar uma passagem.
Faça testes locais com segmentação geográfica

Fique seguro por toda Montevidéu com a Windscribe

Não deixe que redes inseguras comprometam seus dados pessoais enquanto você toma um cortado ou trabalha em movimento.
Proteja a navegação no Wi-Fi público

Proteja a navegação no Wi-Fi público

Nosso Firewall evita vazamentos quando sua conexão VPN cai, para que ladrões online à espreita em redes públicas não consigam interceptar dados pessoais sensíveis.
Proteja o banco no celular em qualquer lugar

Proteja o banco no celular em qualquer lugar

Blindamos sua conexão com criptografia de nível militar para que você possa verificar seu saldo ou pagar suas contas com segurança onde estiver.
Bloqueie rastreadores invasivos da web

Bloqueie rastreadores invasivos da web

Não deixe que anúncios agressivos te sigam por toda parte. O R.O.B.E.R.T. bloqueia scripts de rastreamento e anúncios intrusivos no nível do DNS na hora.

Conexões ilimitadas
Em todos os seus dispositivos

A Windscribe oferece aplicativos e extensões de navegador para todas as plataformas e dispositivos.
Windows
macOS
Linux
Android
iOS
Chrome
Firefox
Edge
Fire TV
E mais!

Adorada e confiável por mais de 80 milhões de usuários

Por que a Windscribe é a melhor VPN para Montevidéu?

Porque não apenas criptografamos sua conexão. Mantemos sua atividade online invisível a olhos curiosos, desviamos de bloqueios de conteúdo como ninjas e deixamos você navegar como um fantasma com passaporte.
Recursos
Windscribe
6 protocolos de criptografia
Maior alcance de servidores
Mais servidores de 10 Gbps
Bloqueador de anúncios líder do setor
Privacidade: auditada e comprovada em juízo
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Outras VPNs
6 protocolos de criptografia
Maior alcance de servidores
Mais servidores de 10 Gbps
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Perguntas frequentes: as principais dúvidas sobre a VPN de Montevidéu respondidas

Como mudo minha VPN para Montevidéu?

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Baixe o app da Windscribe e crie uma conta. Abra o app, percorra nossa lista de locais globais até encontrar o Uruguai e clique em Montevidéu. No exato milissegundo em que nosso botão de ligar ficar verde, seu dispositivo parecerá nunca ter deixado as margens do Río de la Plata.

Quanto custa uma VPN no Uruguai?

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A maioria das VPNs premium quer que você desembolse de US$ 3 a US$ 16 por mês, muitas vezes fazendo sua carteira de refém com contratos de vários anos. Detestamos isso. Com o nosso Build-A-Plan, você pode garantir nosso servidor de alta velocidade em Montevidéu e dados ilimitados por tranquilos US$ 3 por mês.

As VPNs são permitidas no Uruguai?

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100% legal. Não existe nenhuma lei que restrinja ferramentas de criptografia ou privacidade em Montevidéu. Só tenha em mente que uma VPN é um escudo de privacidade, não um passe livre. Se algo é ilegal fazer sem uma VPN, continua absolutamente ilegal fazer com uma.

Posso usar uma VPN de Montevidéu gratuita?

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Você pode tentar, mas as VPNs gratuitas costumam ser uma armadilha. Elas tendem a limitar seus dados a velocidades de outra era ou a vender secretamente seu histórico de navegação para anunciantes. Nós oferecemos um plano gratuito muito bem avaliado, mas ele não cobre o Uruguai. Para conseguir um IP premium de Montevidéu sem gastar muito, use o nosso Build-A-Plan de US$ 3.

Qual VPN tem um local em Montevidéu?

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Nós temos! Muitos provedores usam servidores virtuais lentos que afirmam estar no Uruguai, mas que na verdade estão fisicamente localizados em um data center na Europa. A Windscribe usa hardware real e físico no local em Montevidéu, então você tem tempos de resposta rápidos e IPs locais válidos.