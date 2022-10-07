VPN — это инструмент, который позволяет вам получить доступ к Интернету, как если бы вы находились в другой части мира. Использование VPN позволяет вам получать доступ к заблокированным веб-сайтам, обходить географические ограничения и установить анонимный статус. Например, если Facebook заблокирован в вашей стране, вы можете подключиться к VPN-местоположению в США, и ваше устройство сможет получить доступ к Facebook, потому что оно будет выглядеть так, как будто вы находитесь в США.
Это делается путем отправки всего вашего трафика сначала на наш VPN-сервер в США, а затем трафик пойдет на Facebook. Без VPN ваша попытка доступа к заблокированным сайтам будет остановлена вашим сетевым администратором или интернет-провайдером.
Пользоваться нашим VPN достаточно просто и быстро.
- Начните с регистрации аккаунта на этой странице: https://windscribe.com/signup. Вы можете получить 2 Гб бесплатного трафика (без е-мейла) или 10 Гб (с е-мейлом). С е-мейлом, как только вы подтвердите свой адрес электронной почты, нажав на ссылку, которую мы вам отправили, вы сразу получите 10 Гб бесплатного трафика каждый месяц.
- После регистрации аккаунта, вам нужно скачать приложение Windscribe с этой странице: https://windscribe.com/download
- После загрузки откройте файл, и нажмите значок Windscribe, чтобы установить.
- Нажмите кнопку Установить/Install и подождите несколько секунд.
- После установки нажмите Войти/Login.
- Введите имя пользователя, пароль и нажмите зеленую стрелку чтобы войти.
- После входа, вы можете подключиться нажав большую кнопку вверху, или открыв список стран и выбрав страну.
- Когда VPN подключен, вы увидите ON в верхнем левом углу, и приложение станет синим. IP-адрес также изменится на новый IP-адрес VPN. После подключения VPN весь ваш интернет-трафик на этом устройстве будет проходить через серверы Windscribe, и вы будете выглядеть так, как будто вы находитесь в выбранной вами стране. Веб-сайты и приложения, которые вы используете, будут видеть IP-адрес VPN, указанный в приложении, вместо вашего личного IP-адреса.
- Вы можете отключить VPN, нажав большую кнопку вверху.