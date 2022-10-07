VPN — это инструмент, который позволяет вам получить доступ к Интернету, как если бы вы находились в другой части мира. Использование VPN позволяет вам получать доступ к заблокированным веб-сайтам, обходить географические ограничения и установить анонимный статус. Например, если Facebook заблокирован в вашей стране, вы можете подключиться к VPN-местоположению в США, и ваше устройство сможет получить доступ к Facebook, потому что оно будет выглядеть так, как будто вы находитесь в США.



Это делается путем отправки всего вашего трафика сначала на наш VPN-сервер в США, а затем трафик пойдет на Facebook. Без VPN ваша попытка доступа к заблокированным сайтам будет остановлена вашим сетевым администратором или интернет-провайдером.



Пользоваться нашим VPN достаточно просто и быстро.

Начните с регистрации аккаунта на этой странице: https://windscribe.com/signup. Вы можете получить 2 Гб бесплатного трафика (без е-мейла) или 10 Гб (с е-мейлом). С е-мейлом, как только вы подтвердите свой адрес электронной почты, нажав на ссылку, которую мы вам отправили, вы сразу получите 10 Гб бесплатного трафика каждый месяц.

После регистрации аккаунта, вам нужно скачать приложение Windscribe с этой странице: https://windscribe.com/download





После загрузки откройте файл, и нажмите значок Windscribe, чтобы установить.

Нажмите кнопку Установить/Install и подождите несколько секунд.

После установки нажмите Войти/Login.

Введите имя пользователя, пароль и нажмите зеленую стрелку чтобы войти.

После входа, вы можете подключиться нажав большую кнопку вверху, или открыв список стран и выбрав страну.

Когда VPN подключен, вы увидите ON в верхнем левом углу, и приложение станет синим. IP-адрес также изменится на новый IP-адрес VPN. После подключения VPN весь ваш интернет-трафик на этом устройстве будет проходить через серверы Windscribe, и вы будете выглядеть так, как будто вы находитесь в выбранной вами стране. Веб-сайты и приложения, которые вы используете, будут видеть IP-адрес VPN, указанный в приложении, вместо вашего личного IP-адреса.

Вы можете отключить VPN, нажав большую кнопку вверху.

