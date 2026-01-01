Windscribe

Naviguez avec le meilleur VPN Montevideo

Obtenez une adresse IP de Montevideo ultra-rapide pour regarder la télé locale, sécuriser votre trafic et accéder sans faille à vos comptes uruguayens depuis n’importe où. Commencez gratuitement. Aucune carte bancaire requise.
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Comment commencer

Suivez notre processus simple en 3 étapes.
Étape 1

Obtenez l’application

Téléchargez l’application VPN Windscribe
Étape 2

Installez l’application

Suivez les instructions pour installer l’application VPN
Étape 3

Inscrivez-vous

Vous serez invité à créer un compte après l’installation. (Aucun e‑mail requis)

Pourquoi utiliser un VPN à Montevideo

Gardez votre passeport numérique solidement ancré en Uruguay, où que vos voyages vous mènent.

Regardez la télé uruguayenne

Le foot national ou les infos locales vous manquent ? Contournez les blocages géographiques sur Vera TV, Canal 4, Canal 10 ou Teledoce, et regardez chaque match sans accroc depuis votre canapé, partout sur Terre.
Regardez la télé uruguayenne

Accédez à vos banques locales en toute sécurité

Les banques uruguayennes filtrent agressivement les réseaux étrangers. Nous vous fournissons une IP Montevideo propre afin que vous puissiez gérer vos comptes BROU ou Itaú sans déclencher d’alertes de fraude à l’étranger.
Accédez à vos banques locales en toute sécurité

Gérez les services publics depuis l’étranger

Besoin de gérer vos déclarations d’impôts ou vos démarches sur gub.uy ? Sécurisez votre connexion via nos serveurs VPN de Montevideo pour accéder aux portails de l’État sans buter sur des pare-feux régionaux stricts.
Gérez les services publics depuis l’étranger

Évitez le blocage de vos comptes locaux

Gardez vos profils de livraison de repas et de transport pleinement actifs. Une IP locale garantit que vos applications uruguayennes ne signalent ni ne bloquent temporairement votre profil pour une connexion depuis l’étranger.
Évitez le blocage de vos comptes locaux

Réalisez des tests locaux géociblés

Diaspora tech qui développe pour le Cône Sud ? Prévisualisez d’authentiques résultats de moteurs de recherche uruguayens, testez le déploiement régional de vos applis et suivez précisément vos campagnes publicitaires locales sans avoir à prendre l’avion.
Réalisez des tests locaux géociblés

Restez sécurisé partout à Montevideo avec Windscribe

Ne laissez pas des réseaux non sécurisés compromettre vos données personnelles pendant que vous sirotez un cortado ou travaillez en déplacement.
Protégez votre navigation sur le Wi-Fi public

Protégez votre navigation sur le Wi-Fi public

Notre pare-feu empêche les fuites lorsque votre connexion VPN tombe, afin que les voleurs en ligne tapis sur les réseaux publics ne puissent pas intercepter vos données personnelles sensibles.
Sécurisez la banque mobile en déplacement

Sécurisez la banque mobile en déplacement

Nous protégeons votre connexion avec un chiffrement de niveau militaire afin que vous puissiez consulter votre solde ou payer vos factures en toute sécurité, où que vous soyez.
Bloquez les traqueurs web intrusifs

Bloquez les traqueurs web intrusifs

Ne laissez pas les publicités agressives vous suivre partout. R.O.B.E.R.T. bloque instantanément les scripts de suivi et les pubs intrusives au niveau du DNS.

Connexions illimitées
sur tous vos appareils

Windscribe propose des applications et des extensions navigateur sur toutes les plateformes et tous les appareils.
Windows
macOS
Linux
Android
iOS
Chrome
Firefox
Edge
Fire TV
Et plus !

Approuvé et apprécié par plus de 80 millions d’utilisateurs

Pourquoi Windscribe est-il le meilleur VPN pour Montevideo ?

Parce que nous ne faisons pas que chiffrer votre connexion. Nous rendons votre activité en ligne invisible aux regards indiscrets, esquivons les blocages de contenu comme un ninja et vous permettons de naviguer comme un fantôme avec un passeport.
Fonctionnalités
Windscribe
6 protocoles de chiffrement
La couverture serveur la plus large
Le plus grand nombre de serveurs 10 Gbps
Bloqueur de pubs leader du secteur
Confidentialité : audité et prouvé en justice
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Fonctionnalités
Windscribe
Autres VPN
6 protocoles de chiffrement
La couverture serveur la plus large
Le plus grand nombre de serveurs 10 Gbps
Bloqueur de pubs leader du secteur
Confidentialité : audité et prouvé en justice
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FAQ : réponses aux principales questions sur le VPN Montevideo

Comment configurer mon VPN sur Montevideo ?

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Récupérez l’application Windscribe et créez un compte. Ouvrez l’application, parcourez notre liste d’emplacements mondiaux jusqu’à repérer l’Uruguay, puis cliquez sur Montevideo. À la milliseconde exacte où notre bouton d’alimentation passe au vert, votre appareil semblera n’avoir jamais quitté les rives du Río de la Plata.

Combien coûte un VPN en Uruguay ?

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La plupart des VPN premium veulent vous soutirer de 3 à 16 $ US par mois, en prenant souvent votre portefeuille en otage avec des contrats de plusieurs années. Nous détestons ça. Avec notre Build-A-Plan, vous pouvez obtenir notre serveur haute vitesse de Montevideo et des données illimitées pour un modeste 3 $ US par mois.

Les VPN sont-ils autorisés en Uruguay ?

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100 % légal. Il n’existe aucune loi restreignant les outils de chiffrement ou de confidentialité à Montevideo. Gardez simplement à l’esprit qu’un VPN est un bouclier pour votre vie privée, pas un laissez-passer. Si une activité est illégale sans VPN, elle reste absolument illégale avec un VPN.

Puis-je utiliser un VPN Montevideo gratuit ?

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Vous pouvez essayer, mais les VPN gratuits sont généralement un piège. Ils ont tendance à limiter vos données à des vitesses d’un autre âge ou à revendre discrètement votre historique de navigation à des annonceurs. Nous proposons bien une offre gratuite très bien notée, mais elle ne couvre pas l’Uruguay. Pour obtenir une IP Montevideo premium sans vous ruiner, utilisez notre Build-A-Plan à 3 $ US.

Quel VPN dispose d’un emplacement à Montevideo ?

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Nous ! Beaucoup de fournisseurs utilisent des serveurs virtuels lents qui prétendent se trouver en Uruguay alors qu’ils sont en réalité physiquement installés dans un centre de données en Europe. Windscribe utilise du matériel réel et physique sur place à Montevideo, pour des temps de réponse rapides et de véritables IP locales.