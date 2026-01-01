Nous ! Nous avons des serveurs physiques à Tel Aviv qui offrent des connexions à haute vitesse. Alors que d’autres fournisseurs s’appuient sur des serveurs virtuels lents qui simulent un emplacement israélien à des milliers de kilomètres de là, en Europe, nous exploitons du matériel bien réel sur place. Cela offre une latence ultra-basse et de véritables IP locales qui ne déclenchent pas d’alerte lorsque vous accédez à des applis nationales ou à des plateformes bancaires depuis l’étranger.