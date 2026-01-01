Pour l’instant, il n’y en a que trois et nous sommes totalement transparents à ce sujet. Nous avons Fake India et Fake Russia : se connecter dans ces pays peut parfois être difficile, alors nous avons ajouté quelques emplacements virtuels pour améliorer l’accès. Et bien sûr, Fake Antarctica ne se trouve pas réellement en Antarctique, car installer du vrai matériel sur un continent gelé n’est pas pratique. Tous les autres emplacements du réseau Windscribe sont des machines physiques situées dans le pays qu’elles annoncent.