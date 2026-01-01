Un VPN avec des serveurs physiques. Sans tours de passe-passe virtuels.
Windscribe VPN utilise uniquement des serveurs dédiés bare-metal, tous réellement situés là où ils prétendent l’être. Pas de fausses zones IP. Pas de poudre aux yeux côté routage. Pendant que les autres font illusion, on garde ton VPN les pieds sur terre. Littéralement.
La plupart des emplacements reposent sur des serveurs 10 Gbit/s pour des vitesses fulgurantes
Des emplacements de serveurs dans plus de 69 pays et 135+ villes
Pas de faux emplacements : tous les serveurs sont là où ils prétendent être
Pourquoi utiliser un VPN avec des serveurs physiques ?
Un VPN doté d’une infrastructure de serveurs physiques garantit que tes données transitent bien vers le pays auquel tu choisis de te connecter. Contrairement aux serveurs virtuels, qui peuvent mentir sur leur emplacement, le matériel de Windscribe garde les pieds sur terre. Littéralement.
Latence plus faible et vitesses plus régulières
Une juridiction claire pour la protection des données
Le problème des serveurs virtuels
Un serveur VPN virtuel prétend se trouver dans un pays, mais existe physiquement dans un autre. Un serveur « en Islande » peut très bien vivre physiquement en Allemagne. C’est mauvais pour la latence, la confidentialité et la clarté juridique.
⚠️ Attention
Certains VPN affichent plus de 100 pays. Mais beaucoup d’entre eux ne sont que des illusions alimentées par des serveurs virtuels. Pour en savoir plus, consulte notre blog.
135+ emplacements physiques. Zéro mensonge virtuel*.
Chaque serveur répertorié sur la page de statut de Windscribe est une machine physique, hébergée dans le pays qu’elle annonce. Pas de fausses localisations IP. *Sauf Fake Antarctica, Fake India et Fake Russia. Ceux-là sont faux, pour de vrai.
Matériel sécurisé, configuration 100 % RAM
On ne se contente pas d’être là. On verrouille tout. Tous les serveurs physiques de Windscribe utilisent une technologie 100 % RAM (sans disque). Résultat : tes données disparaissent à chaque redémarrage — pas de journaux, pas de traces, pas de fuites.
4.7 • 13K avis
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Comment démarrer avec Windscribe
Suis notre processus en 3 étapes — rince et répète pour tous tes appareils personnels.
Étape 1
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Crée un compte gratuit ou connecte-toi si tu en as déjà un.
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Découvre pourquoi Windscribe est le meilleur VPN pour une vraie confidentialité et des emplacements de serveurs physiques
Fonctionnalités
6 protocoles de chiffrement
La couverture serveur la plus large
Le plus grand nombre de serveurs 10 Gbps
Bloqueur de pubs leader du secteur
Confidentialité : audité et prouvé en justice
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Autres VPN
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Bloqueur de pubs leader du secteur
Confidentialité : audité et prouvé en justice
Approuvé et apprécié par plus de 100 millions d’utilisateurs
Des tarifs qui ne ruinent pas ton budget
Plan gratuit : des emplacements dans 10 pays, 10 Go/mois. Pas de ventes additionnelles louches.
Plan Pro : données illimitées, tous les emplacements, aucune restriction.
Plan Pro : données illimitées, tous les emplacements, aucune restriction.
FAQ
Quelle est la différence entre un serveur VPN physique et un serveur virtuel ?
Un serveur physique est une vraie machine dans un vrai centre de données, dans le pays affiché sur la carte. Un serveur virtuel se contente d’emprunter une adresse IP enregistrée dans ce pays — le matériel, lui, peut se trouver n’importe où ailleurs sur la planète. Ton trafic va là où se trouve le matériel, pas là où le marketing prétend qu’il est.
Pourquoi les serveurs physiques sont-ils meilleurs que les serveurs virtuels pour un VPN ?
Trois grandes raisons : ta latence correspond à l’emplacement que tu as choisi (pas de détour secret par un autre continent), tes données relèvent de la juridiction que tu as réellement choisie, et les sites qui vérifient la cohérence entre IP et emplacement risquent beaucoup moins de te signaler. Les serveurs virtuels ne sont pas foncièrement mauvais — mais seulement si le fournisseur est honnête à leur sujet, et la plupart ne le sont pas.
Windscribe a-t-il des serveurs virtuels ?
Pour l’instant, il n’y en a que trois et nous sommes totalement transparents à ce sujet. Nous avons Fake India et Fake Russia : se connecter dans ces pays peut parfois être difficile, alors nous avons ajouté quelques emplacements virtuels pour améliorer l’accès. Et bien sûr, Fake Antarctica ne se trouve pas réellement en Antarctique, car installer du vrai matériel sur un continent gelé n’est pas pratique. Tous les autres emplacements du réseau Windscribe sont des machines physiques situées dans le pays qu’elles annoncent.
Comment puis-je vérifier l’emplacement d’un serveur ?
Consulte notre page de statut — elle répertorie chaque serveur du réseau et l’endroit où il vit physiquement. Tu peux aussi te connecter et lancer tes propres tests ping ou traceroute : les serveurs physiques affichent une latence qui correspond à leur emplacement annoncé, sans détours suspects.