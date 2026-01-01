Navega con la mejor VPN de Montevideo
Consigue una dirección IP de Montevideo ultrarrápida para ver la televisión local, proteger tu tráfico y acceder sin problemas a tus cuentas uruguayas desde cualquier lugar. Empieza gratis. No se requiere tarjeta de crédito.
Cómo empezar
Sigue nuestro sencillo proceso de 3 pasos.
Paso 1
Obtén la app
Paso 2
Instala la app
Sigue las instrucciones para instalar la app VPN
Paso 3
Regístrate
Se te pedirá crear una cuenta después de la instalación. (No se requiere correo)
Por qué usar una VPN en Montevideo
Mantén tu pasaporte digital firmemente anclado en Uruguay, sin importar a dónde te lleven tus viajes físicos.
Ve la televisión uruguaya
¿Echas de menos el fútbol nacional o las noticias locales? Sortea los bloqueos geográficos en Vera TV, Canal 4, Canal 10 o Teledoce, y ve cada partido sin cortes desde tu sofá en cualquier parte del mundo.
Accede a los bancos locales de forma segura
Los bancos uruguayos filtran de forma agresiva las redes extranjeras. Te damos una IP limpia de Montevideo para que puedas gestionar tus cuentas del BROU o de Itaú sin activar alertas de fraude desde el extranjero.
Gestiona servicios del gobierno en el extranjero
¿Necesitas gestionar declaraciones de impuestos o trámites en gub.uy? Protege tu conexión a través de nuestros servidores VPN de Montevideo para acceder a los portales del Estado sin toparte con estrictos cortafuegos regionales.
Evita el bloqueo de tus cuentas locales
Mantén tus perfiles de reparto de comida y de transporte totalmente activos. Una IP local garantiza que tus aplicaciones uruguayas no marquen ni bloqueen temporalmente tu perfil por iniciar sesión desde el extranjero.
Realiza pruebas locales con segmentación geográfica
¿Diáspora tecnológica desarrollando para el Cono Sur? Previsualiza resultados auténticos de los buscadores uruguayos, prueba despliegues regionales de apps y haz seguimiento preciso de campañas publicitarias locales sin tener que comprar un vuelo.
Mantente seguro por todo Montevideo con Windscribe
No dejes que las redes inseguras comprometan tus datos personales mientras tomas un cortado o trabajas sobre la marcha.
Protege tu navegación en el Wi-Fi público
Nuestro Firewall evita filtraciones cuando se cae tu conexión VPN, para que los ladrones en línea al acecho en redes públicas no puedan interceptar datos personales sensibles.
Protege la banca móvil sobre la marcha
Blindamos tu conexión con cifrado de nivel militar para que puedas consultar tu saldo o pagar tus facturas de forma segura estés donde estés.
Bloquea los rastreadores web invasivos
No dejes que los anuncios agresivos te sigan a todas partes. R.O.B.E.R.T. bloquea al instante los scripts de rastreo y los anuncios intrusivos a nivel de DNS.
Querido y con la confianza de más de 80 millones de usuarios
¿Por qué Windscribe es la mejor VPN para Montevideo?
Porque no solo ciframos tu conexión. Mantenemos tu actividad en línea invisible ante miradas indiscretas, esquivamos los bloqueos de contenido como un ninja y te dejamos navegar como un fantasma con pasaporte.
Funciones
6 protocolos de cifrado
El mayor alcance de servidores
Más servidores de 10 Gbps
Bloqueador de anuncios líder del sector
Privacidad: auditada y probada en tribunales
Funciones
Otras VPN
6 protocolos de cifrado
El mayor alcance de servidores
Más servidores de 10 Gbps
Bloqueador de anuncios líder del sector
Privacidad: auditada y probada en tribunales
Preguntas frecuentes: respondemos las principales dudas sobre la VPN de Montevideo
¿Cómo cambio mi VPN a Montevideo?
Consigue la aplicación de Windscribe y crea una cuenta. Abre la app, desplázate por nuestra lista de ubicaciones globales hasta encontrar Uruguay y haz clic en Montevideo. En el instante exacto en que nuestro botón de encendido se ponga verde, tu dispositivo parecerá no haber salido nunca de las orillas del Río de la Plata.
¿Cuánto cuesta una VPN en Uruguay?
La mayoría de las VPN premium quieren que sueltes entre 3 y 16 USD al mes, y a menudo secuestran tu billetera con contratos de varios años. Eso lo detestamos. Con nuestro Build-A-Plan, puedes conseguir nuestro servidor de alta velocidad de Montevideo y datos ilimitados por unos tranquilos 3 USD al mes.
¿Están permitidas las VPN en Uruguay?
100 % legal. No existe ninguna ley que restrinja las herramientas de cifrado o privacidad en Montevideo. Solo ten en cuenta que una VPN es un escudo para tu privacidad, no una carta de libertad. Si algo es ilegal sin una VPN, sigue siendo absolutamente ilegal con ella.
¿Puedo usar una VPN de Montevideo gratuita?
Puedes intentarlo, pero las VPN gratuitas suelen ser una trampa. Tienden a limitar tus datos a velocidades de otra época o a vender en secreto tu historial de navegación a los anunciantes. Sí ofrecemos un plan gratuito muy bien valorado, pero no cubre Uruguay. Para conseguir una IP premium de Montevideo sin gastar de más, usa nuestro Build-A-Plan de 3 USD.
¿Qué VPN tiene una ubicación en Montevideo?
¡Nosotros! Muchos proveedores usan servidores virtuales lentos que dicen estar en Uruguay, pero que en realidad están ubicados físicamente en un centro de datos en Europa. Windscribe usa hardware real y físico sobre el terreno en Montevideo, así obtienes tiempos de respuesta rápidos e IP locales válidas.