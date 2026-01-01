¡Nosotros! Tenemos servidores físicos en Tel Aviv que ofrecen conexiones de alta velocidad. Mientras que otros proveedores dependen de servidores virtuales lentos que falsean una ubicación israelí desde miles de kilómetros de distancia, en Europa, nosotros usamos hardware real sobre el terreno. Esto ofrece una latencia mínima e IP locales reales que no levantan sospechas cuando accedes a apps nacionales o plataformas bancarias desde el extranjero.