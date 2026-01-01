Sí, pero lo sabrán. La mayoría de las IP de VPN comerciales provienen de centros de datos que aparecen de lleno en listas públicas de bloqueo. Aunque el Acuerdo de Usuario de PayPal prohíbe explícitamente los proxies anonimizadores, no menciona las VPN por su nombre. No te bloquearán simplemente por cifrar tu tráfico, pero congelarán tu cuenta si tu ubicación virtual, la huella de tu dispositivo o los datos de facturación empiezan a contradecirse.