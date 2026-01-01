Cash App marca activamente el tráfico básico de VPN porque sus proveedores de seguridad mantienen un catálogo masivo de rangos de IP de centros de datos conocidos. Si revisas tu saldo en Chicago a las 9:00 AM y luego inicias sesión desde un servidor en Londres cinco minutos después, sus sistemas se vuelven locos. Te aplican un bloqueo de "Pago Fallido por Tu Protección" antes de que puedas siquiera enviar.