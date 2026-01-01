Una VPN con servidores físicos. Sin trucos virtuales.
Windscribe VPN solo usa servidores dedicados bare-metal, todos ubicados de verdad donde dicen estar. Sin zonas de IP falsas. Sin humo ni espejos en el enrutamiento. Mientras otros lo fingen, nosotros mantenemos tu VPN con los pies en la tierra. Literalmente.
La mayoría de las ubicaciones funcionan con servidores de 10 Gbps para velocidades altísimas
Ubicaciones de servidores en más de 69 países y 135+ ciudades
Sin ubicaciones falsas: todos los servidores están donde dicen estar
¿Por qué usar una VPN con servidores físicos?
Una VPN con infraestructura de servidores físicos garantiza que tus datos fluyan hacia el país al que eliges conectarte. A diferencia de los servidores virtuales, que pueden mentir sobre su ubicación, el hardware de Windscribe se mantiene con los pies en la tierra. Literalmente.
Menor latencia y velocidades más consistentes
Jurisdicción clara para la protección de datos
El problema de los servidores virtuales
Un servidor VPN virtual dice estar en un país, pero existe físicamente en otro. Un servidor «en Islandia» bien puede vivir físicamente en Alemania. Eso es malo para la latencia, la privacidad y la claridad legal.
⚠️ Advertencia
Algunas VPN presumen más de 100 países. Pero muchos de esos son solo ilusiones impulsadas por servidores virtuales. Lee más al respecto en nuestro blog.
135+ ubicaciones físicas. Cero mentiras virtuales*.
Cada servidor listado en la página de estado de Windscribe es una máquina física, alojada en el país que dice. Sin ubicaciones de IP falsas. *Excepto Fake Antarctica, Fake India y Fake Russia. Esas sí son falsas, de verdad.
Hardware seguro, configuración solo RAM
No solo llegamos. Cerramos todo con llave. Todos los servidores físicos de Windscribe usan tecnología solo RAM (sin discos). Eso significa que tus datos desaparecen con cada reinicio: sin registros, sin rastros, sin fugas.
4.7 • 13K reseñas
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Cifras de App Store y Google Play: datos de EE. UU. actualizados a 07/2026
Cómo empezar con Windscribe
Sigue nuestro proceso de 3 pasos — y repítelo en cada uno de tus dispositivos personales.
Paso 1
Descarga la app
Descarga la app de Windscribe VPN desde nuestro sitio o desde la tienda de aplicaciones.
Paso 2
Crea tu cuenta
Crea una cuenta gratis o inicia sesión si ya tienes una.
Paso 3
Conéctate
Abre la app, elige una ubicación y conéctate para navegar de forma privada y segura.
Descubre por qué Windscribe es la mejor VPN para privacidad real y ubicaciones de servidores físicos
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Querido y con la confianza de más de 100 millones de usuarios
Precios que no arruinan tu cartera
Plan gratis: ubicaciones en 10 países, 10 GB/mes. Sin upsells turbios.
Plan Pro: datos ilimitados, todas las ubicaciones, sin restricciones.
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FAQ
¿Cuál es la diferencia entre servidores VPN físicos y virtuales?
Un servidor físico es una máquina real en un centro de datos real, en el país que aparece en el mapa. Un servidor virtual solo toma prestada una dirección IP registrada en ese país — el hardware en sí puede estar en cualquier otra parte del planeta. Tu tráfico va a donde está el hardware, no a donde dice el marketing.
¿Por qué los servidores físicos son mejores que los virtuales en una VPN?
Tres grandes razones: tu latencia coincide con la ubicación que elegiste (sin desvíos secretos por otro continente), tus datos quedan bajo la jurisdicción que realmente escogiste, y los sitios que verifican la consistencia entre IP y ubicación son mucho menos propensos a marcarte. Los servidores virtuales no son malos por naturaleza — pero solo si el proveedor es honesto al respecto, y la mayoría no lo es.
¿Windscribe tiene servidores virtuales?
Hasta ahora, solo hay tres y somos totalmente transparentes al respecto. Tenemos Fake India y Fake Russia: conectarse en estos países a veces puede ser complicado, así que añadimos algunas ubicaciones virtuales para mejorar el acceso. Y, por supuesto, Fake Antarctica no está realmente en la Antártida, porque instalar hardware real en un continente congelado no es práctico. Todas las demás ubicaciones de la red de Windscribe son máquinas físicas en el país que dicen estar.
¿Cómo puedo verificar la ubicación de un servidor?
Revisa nuestra página de estado — lista cada servidor de la red y dónde vive físicamente. También puedes conectarte y correr tus propias pruebas de ping o traceroute: los servidores físicos producen una latencia que coincide con su ubicación anunciada, sin desvíos sospechosos.