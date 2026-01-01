Canario de orden judicial de Windscribe
Una declaración permanente, actualizada a diario, que confirma que no hemos recibido órdenes que nos obliguen a comprometer la privacidad de nuestros usuarios.
A la fecha indicada abajo, Windscribe nunca ha:
- Sido obligada a registrar la actividad de los usuarios o conservar datos que no guardamos ya
- Recibido una orden para entregar datos de usuarios que realmente poseemos
- Sido obligada a crear una puerta trasera o debilitar nuestro servicio
- Sido obligada a entregar nuestras claves de cifrado
- Recibido una orden de silencio que nos impida divulgar cualquiera de los puntos anteriores
Esta página se actualiza a diario. Si las actualizaciones se detienen, asume que algo cambió.
Por qué necesitamos un canario de orden judicial
Canadá está creando nuevas leyes invasivas para la privacidad
El proyecto de ley C-22 es la Ley de Acceso Legal de Canadá y avanza por el Parlamento a toda velocidad. Le da al gobierno amplios nuevos poderes para exigir datos, imponer acceso y ocultarlo todo bajo una orden de silencio. Presentado como seguridad, normaliza discretamente la vigilancia masiva de personas comunes que no han hecho nada malo.
El lenguaje del proyecto de ley C-22 es lo bastante vago como para que cualquier empresa que maneje información electrónica en Canadá, incluida Windscribe, pueda recibir la orden de almacenar enormes cantidades de metadatos sobre todas las personas que usan ese servicio.
Otros proyectos de ley que afectan tu privacidad
El gobierno actual de Canadá busca transformar por completo el panorama digital para sus ciudadanos, y lamentablemente no para bien. C-22 puede obligar a las empresas a almacenar metadatos sobre todas las personas que usan su servicio, pero otras leyes que afectan tu privacidad en línea acaban de aprobarse o van rápidamente camino a aprobarse.
El proyecto de ley C-8 permite que el gobierno corte el acceso a internet de individuos, sin una orden judicial. El proyecto de ley C-9 criminaliza cierto discurso en línea. El proyecto de ley C-34 prohíbe las redes sociales a adolescentes menores de 16 años, pero exigirá que cada persona demuestre con una identificación gubernamental que tiene 16 años o más. El proyecto de ley C-36 entrega la supervisión de tus datos, antes en manos del organismo independiente de privacidad de Canadá, a un organismo designado por el gobierno, elegido por el mismo gobierno que está aprobando estas leyes.
En conjunto, todos estos proyectos de ley llevan a una grave erosión de los derechos de privacidad en línea de los canadienses.
Cómo afecta esto a Windscribe
Como empresa de privacidad con sede en Canadá, estamos de lleno en el radio de impacto de estas leyes. Construimos Windscribe para que, incluso si se nos ordenara entregar registros de identificación, en realidad no tengamos ninguno que entregar.
Pero "no hay nada que entregar" solo se mantiene si la ley lo permite. El registro obligatorio bajo el proyecto de ley C-22 nos obligaría a elegir entre la confianza de nuestros usuarios y la legislación de nuestra jurisdicción. El régimen de verificación de identidad del proyecto de ley C-34 podría ampliarse fácilmente para cubrir servicios como los nuestros en el futuro, algo que derrotaría por completo el propósito de las herramientas de privacidad que ofrecemos. Esto es exactamente lo que está proponiendo el gobierno del Reino Unido. El panorama legal de Canadá está cambiando rápido; por eso esta lucha también es nuestra.
¿Windscribe me registrará bajo C-22?
Respuesta corta: NO.
El proyecto de ley C-22 aún no es ley y, incluso cuando se apruebe, requerirá una orden gubernamental dirigida específicamente a Windscribe para obligarnos a registrar a nuestros usuarios. La parte desafortunada es que una orden así puede llegar cualquier día. Si algo así ocurre por fuerza de ley, el canario de arriba es la forma en que lo sabrás.
Mientras tanto, estamos preparando varias estrategias para salir de esta jurisdicción, de modo que si alguna vez recibimos una orden así, nazca muerta.
Igualación de donaciones a OpenMedia
OpenMedia ha sido un fuerte defensor de la privacidad digital durante mucho tiempo y tiene una larga historia de enfrentarse al gobierno canadiense cuando ha intentado aprobar proyectos de ley similares. Han comparecido como testigos en audiencias gubernamentales para advertir a los legisladores sobre los peligros de la legislación propuesta, más recientemente durante las audiencias de C-22.
También han sido una voz para Windscribe en esas audiencias, transmitiendo nuestras preocupaciones sobre C-22 y su impacto en los canadienses. Ahora mismo están realizando una campaña comunitaria para recaudar fondos para sus esfuerzos. Windscribe igualará hasta $5,000 en donaciones que envíe la gente. Si valoras el trabajo que hace este grupo, considera donar.Donar a OpenMedia