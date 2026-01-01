Canario de orden judicial de Windscribe

Otros proyectos de ley que afectan tu privacidad

El gobierno actual de Canadá busca transformar por completo el panorama digital para sus ciudadanos, y lamentablemente no para bien. C-22 puede obligar a las empresas a almacenar metadatos sobre todas las personas que usan su servicio, pero otras leyes que afectan tu privacidad en línea acaban de aprobarse o van rápidamente camino a aprobarse.

El proyecto de ley C-8 permite que el gobierno corte el acceso a internet de individuos, sin una orden judicial. El proyecto de ley C-9 criminaliza cierto discurso en línea. El proyecto de ley C-34 prohíbe las redes sociales a adolescentes menores de 16 años, pero exigirá que cada persona demuestre con una identificación gubernamental que tiene 16 años o más. El proyecto de ley C-36 entrega la supervisión de tus datos, antes en manos del organismo independiente de privacidad de Canadá, a un organismo designado por el gobierno, elegido por el mismo gobierno que está aprobando estas leyes.

En conjunto, todos estos proyectos de ley llevan a una grave erosión de los derechos de privacidad en línea de los canadienses.