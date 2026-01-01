Warrant Canary von Windscribe

Weitere Gesetzesentwürfe, die deine Privatsphäre betreffen

Die aktuelle kanadische Regierung will die digitale Landschaft für ihre Bürger vollständig umgestalten, und leider nicht zum Guten. C-22 kann Unternehmen zwingen, Metadaten über alle Nutzer ihres Dienstes zu speichern, aber weitere Gesetze, die deine Online-Privatsphäre betreffen, wurden gerade verabschiedet oder sind rasch auf dem Weg dorthin.

Bill C-8 erlaubt der Regierung, Einzelpersonen den Internetzugang ohne Gerichtsbeschluss abzuschalten. Bill C-9 kriminalisiert bestimmte Äußerungen online. Bill C-34 verbietet Jugendlichen unter 16 Jahren soziale Medien, verlangt aber von jeder Person, mit einem staatlichen Ausweis nachzuweisen, dass sie 16 Jahre oder älter ist. Bill C-36 überträgt die Aufsicht über deine Daten von Kanadas unabhängiger Datenschutzaufsicht auf ein von der Regierung ernanntes Gremium, ausgewählt von derselben Regierung, die diese Gesetze verabschiedet.

Zusammen führen all diese Gesetzesentwürfe zu einer schweren Erosion der Online-Datenschutzrechte der Kanadier.