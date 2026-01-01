Warrant Canary von Windscribe
Eine dauerhaft veröffentlichte Erklärung, täglich aktualisiert, die bestätigt, dass wir keine Anordnungen erhalten haben, die uns zwingen, die Privatsphäre unserer Nutzer zu gefährden.
Zum unten angegebenen Datum hat Windscribe niemals:
- Die Anweisung erhalten, Nutzeraktivitäten zu protokollieren oder Daten aufzubewahren, die wir nicht ohnehin speichern
- Die Anordnung erhalten, Nutzerdaten herauszugeben, die wir tatsächlich besitzen
- Die Pflicht auferlegt bekommen, eine Hintertür einzubauen oder unseren Dienst zu schwächen
- Die Pflicht auferlegt bekommen, unsere Verschlüsselungsschlüssel herauszugeben
- Eine Schweigeanordnung erhalten, die uns daran hindert, etwas der oben genannten Punkte offenzulegen
Diese Seite wird täglich aktualisiert. Wenn die Aktualisierungen aufhören, gehe davon aus, dass sich etwas geändert hat.
Warum wir einen Warrant Canary brauchen
Kanada bekommt neue Gesetze, die tief in die Privatsphäre eingreifen
Bill C-22 ist Kanadas Lawful Access Act und rast geradezu durch das Parlament. Er gibt der Regierung weitreichende neue Befugnisse, Daten zu erzwingen, Zugriff vorzuschreiben und alles unter einer Schweigeanordnung zu begraben. Als Sicherheit verkauft, normalisiert er leise die Massenüberwachung gewöhnlicher Menschen, die nichts falsch gemacht haben.
Die Formulierungen in Bill C-22 sind vage genug, dass jedes Unternehmen, das in Kanada elektronische Informationen verarbeitet, einschließlich Windscribe, angewiesen werden kann, riesige Mengen an Metadaten über alle Nutzer dieses Dienstes zu speichern.
Weitere Gesetzesentwürfe, die deine Privatsphäre betreffen
Die aktuelle kanadische Regierung will die digitale Landschaft für ihre Bürger vollständig umgestalten, und leider nicht zum Guten. C-22 kann Unternehmen zwingen, Metadaten über alle Nutzer ihres Dienstes zu speichern, aber weitere Gesetze, die deine Online-Privatsphäre betreffen, wurden gerade verabschiedet oder sind rasch auf dem Weg dorthin.
Bill C-8 erlaubt der Regierung, Einzelpersonen den Internetzugang ohne Gerichtsbeschluss abzuschalten. Bill C-9 kriminalisiert bestimmte Äußerungen online. Bill C-34 verbietet Jugendlichen unter 16 Jahren soziale Medien, verlangt aber von jeder Person, mit einem staatlichen Ausweis nachzuweisen, dass sie 16 Jahre oder älter ist. Bill C-36 überträgt die Aufsicht über deine Daten von Kanadas unabhängiger Datenschutzaufsicht auf ein von der Regierung ernanntes Gremium, ausgewählt von derselben Regierung, die diese Gesetze verabschiedet.
Zusammen führen all diese Gesetzesentwürfe zu einer schweren Erosion der Online-Datenschutzrechte der Kanadier.
Was das für Windscribe bedeutet
Als Datenschutzunternehmen mit Sitz in Kanada stehen wir mitten im Einschlagbereich dieser Gesetze. Wir haben Windscribe so gebaut, dass wir selbst dann, wenn wir angewiesen würden, identifizierende Logs herauszugeben, tatsächlich keine hätten, die wir herausgeben könnten.
Aber "nichts herauszugeben" gilt nur, wenn das Gesetz es zulässt. Vorgeschriebenes Logging unter Bill C-22 würde uns zwingen, zwischen dem Vertrauen unserer Nutzer und der Gesetzgebung unserer Jurisdiktion zu wählen. Das Identitätsprüfungsregime von Bill C-34 könnte künftig leicht auf Dienste wie unseren ausgeweitet werden, was den Zweck der von uns angebotenen Datenschutztools vollständig zunichtemachen würde. Genau das wird derzeit von der britischen Regierung vorgeschlagen. Kanadas Rechtslage verändert sich schnell, deshalb ist dieser Kampf auch unserer.
Wird Windscribe mich unter C-22 loggen?
Kurze Antwort: NEIN.
Bill C-22 ist noch kein Gesetz, und selbst wenn es verabschiedet wird, braucht es eine Regierungsanordnung, die sich speziell gegen Windscribe richtet, um uns zum Logging unserer Nutzer zu zwingen. Das Unerfreuliche daran ist, dass eine solche Anordnung jeden Tag kommen kann. Sollte so etwas kraft Gesetzes passieren, erfährst du es über den Canary oben.
In der Zwischenzeit bereiten wir mehrere Strategien vor, um diese Jurisdiktion zu verlassen, damit eine solche Anordnung, falls wir sie jemals erhalten, schon bei Ankunft tot ist.
OpenMedia-Spenden werden verdoppelt
OpenMedia setzt sich seit Langem stark für digitale Privatsphäre ein und hat eine lange Geschichte darin, gegen die kanadische Regierung anzutreten, wenn sie versucht hat, ähnliche Gesetzesentwürfe zu verabschieden. Sie sind bei Regierungsanhörungen als Zeugen aufgetreten, um Gesetzgeber vor den Gefahren geplanter Gesetze zu warnen, zuletzt während der Anhörungen zu C-22.
Sie waren in diesen Anhörungen auch eine Stimme für Windscribe und haben unsere Bedenken zu C-22 und seinen Auswirkungen auf Kanadier weitergegeben. Derzeit führen sie eine Community-Aktion durch, um Geld für ihre Arbeit zu sammeln. Windscribe verdoppelt Spenden von Nutzern bis zu $5,000. Wenn dir die Arbeit dieser Gruppe wichtig ist, zieh eine Spende in Betracht.An OpenMedia spenden