Просматривайте сайты с лучшим VPN для Монтевидео
Получите молниеносный IP-адрес Монтевидео, чтобы смотреть местное ТВ, защищать свой трафик и без сбоев заходить в уругвайские аккаунты откуда угодно. Начните бесплатно. Кредитная карта не требуется.
Как начать
Выполните три простых шага.
Шаг 1
Скачайте приложение
Шаг 2
Установите приложение
Следуйте инструкции, чтобы установить приложение VPN
Шаг 3
Зарегистрируйтесь
После установки вам предложат создать аккаунт. (E‑mail не требуется)
Зачем нужен VPN в Монтевидео
Держите свой цифровой паспорт прочно закреплённым в Уругвае, куда бы вас ни завели ваши путешествия.
Смотрите уругвайское ТВ
Скучаете по национальному футболу или местным новостям? Обходите геоблокировки на Vera TV, Canal 4, Canal 10 или Teledoce и смотрите каждый матч без запинок с дивана в любой точке Земли.
Безопасно заходите в местные банки
Уругвайские банки агрессивно фильтруют иностранные сети. Мы даём вам чистый IP Монтевидео, чтобы вы могли управлять счетами в BROU или Itaú, не вызывая оповещений о мошенничестве из-за рубежа.
Пользуйтесь государственными услугами из-за рубежа
Нужно подать налоговую декларацию или воспользоваться госуслугами на gub.uy? Защитите соединение через наши VPN-серверы в Монтевидео, чтобы заходить на государственные порталы, не упираясь в строгие региональные брандмауэры.
Предотвращайте блокировку местных аккаунтов
Сохраняйте свои профили доставки еды и транспорта полностью активными. Местный IP гарантирует, что ваши уругвайские приложения не пометят и не заблокируют временно ваш профиль за вход из-за рубежа.
Проводите локальное тестирование с геотаргетингом
Технологическая диаспора, разрабатывающая для Южного конуса? Просматривайте настоящие результаты уругвайских поисковиков, тестируйте региональные развёртывания приложений и точно отслеживайте местные рекламные кампании, не покупая билет на самолёт.
Оставайтесь в безопасности по всему Монтевидео с Windscribe
Не позволяйте небезопасным сетям поставить под угрозу ваши личные данные, пока вы потягиваете кортадо или работаете в дороге.
Защитите просмотр сайтов в публичном Wi-Fi
Наш Брандмауэр предотвращает утечки, когда VPN-соединение обрывается, чтобы онлайн-воры, притаившиеся в публичных сетях, не смогли перехватить конфиденциальные личные данные.
Защитите мобильный банкинг в дороге
Мы защищаем ваше соединение шифрованием военного уровня, чтобы вы могли безопасно проверять баланс или оплачивать счета на ходу.
Блокируйте назойливые веб-трекеры
Не давайте агрессивной рекламе преследовать вас повсюду. R.O.B.E.R.T. мгновенно блокирует отслеживающие скрипты и навязчивую рекламу на уровне DNS.
Нас любят и нам доверяют более 80 миллионов пользователей
Почему Windscribe — лучший VPN для Монтевидео?
Потому что мы не просто шифруем ваше соединение. Мы делаем вашу активность в сети невидимой для посторонних глаз, по‑ниндзя уклоняемся от блокировок контента и позволяем вам просматривать сайты как призрак с паспортом.
Функции
6 протоколов шифрования
Самое широкое покрытие серверов
Больше всего 10 Гбит/с серверов
Передовой блокировщик рекламы
Приватность: проверена аудитом и судом
Функции
Другие VPN
6 протоколов шифрования
Самое широкое покрытие серверов
Больше всего 10 Гбит/с серверов
Передовой блокировщик рекламы
Приватность: проверена аудитом и судом
Часто задаваемые вопросы: ответы на главные вопросы о VPN для Монтевидео
Как переключить мой VPN на Монтевидео?
Скачайте приложение Windscribe и создайте аккаунт. Откройте приложение, пролистайте наш список мировых локаций, пока не увидите Уругвай, и нажмите на Монтевидео. В ту самую миллисекунду, когда наша кнопка питания загорится зелёным, ваше устройство будет выглядеть так, будто оно никогда не покидало берега Ла-Платы.
Сколько стоит VPN в Уругвае?
Большинство премиальных VPN хотят вытянуть из вас от 3 до 16 долларов США в месяц, часто держа ваш кошелёк в заложниках многолетними контрактами. Мы это ненавидим. С нашим Build-A-Plan вы можете получить наш высокоскоростной сервер в Монтевидео и безлимитный трафик за скромные 3 доллара США в месяц.
Разрешены ли VPN в Уругвае?
100% законно. В Монтевидео нет никаких законов, ограничивающих инструменты шифрования или конфиденциальности. Просто помните, что VPN — это щит для приватности, а не индульгенция. Если что-то незаконно делать без VPN, это по-прежнему абсолютно незаконно делать и с ним.
Можно ли пользоваться бесплатным VPN для Монтевидео?
Попробовать можно, но бесплатные VPN обычно ловушка. Они склонны ограничивать ваш трафик до скоростей модемной эпохи или тайно продавать историю вашего браузера рекламодателям. У нас есть высоко оценённый бесплатный тариф, но он не охватывает Уругвай. Чтобы получить премиальный IP Монтевидео, не разоряясь, воспользуйтесь нашим Build-A-Plan за 3 доллара США.
У какого VPN есть локация в Монтевидео?
У нас! Многие провайдеры используют медленные виртуальные серверы, которые якобы находятся в Уругвае, но на самом деле физически расположены в центре обработки данных в Европе. Windscribe использует настоящее физическое оборудование прямо на месте в Монтевидео, поэтому вы получаете быстрое время отклика и действительные местные IP.