VPN с физическими серверами. Без виртуальных трюков.
Windscribe VPN использует только выделенные bare-metal-серверы, и все они действительно находятся там, где заявлено. Никаких фейковых IP-зон. Никакой дымовой завесы с маршрутизацией. Пока другие имитируют, мы держим ваш VPN на земле. Буквально.
Большинство локаций работают на серверах 10 Гбит/с для молниеносных скоростей
Серверные локации в более чем 69 странах и 135+ городах
Никаких фейковых локаций: все серверы там, где заявлено
Зачем нужен VPN с физическими серверами?
VPN с физической серверной инфраструктурой гарантирует, что ваши данные действительно идут в страну, которую вы выбрали для подключения. В отличие от виртуальных серверов, которые могут врать о своём местоположении, оборудование Windscribe твёрдо стоит на земле. Буквально.
Ниже задержка и стабильнее скорости
Понятная юрисдикция для защиты данных
Проблема виртуальных серверов
Виртуальный VPN-сервер заявляет, что находится в одной стране, а физически существует в другой. Сервер «в Исландии» вполне может физически жить в Германии. Это плохо для задержки, приватности и юридической ясности.
⚠️ Предупреждение
Некоторые VPN заявляют более 100 стран. Но многие из них — просто иллюзии на базе виртуальных серверов. Подробнее об этом — в нашем блоге.
135+ физических локаций. Ноль виртуального вранья*.
Каждый сервер на странице статуса Windscribe — это физическая машина, размещённая в заявленной стране. Никаких фейковых IP-локаций. *Кроме Fake Antarctica, Fake India и Fake Russia. Вот они фейковые, по-настоящему.
Защищённое оборудование, конфигурация только на RAM
Мы не просто присутствуем. Мы всё запираем. Все физические серверы Windscribe используют технологию только на RAM (без дисков). Это значит, что ваши данные исчезают при каждой перезагрузке: ни логов, ни следов, ни утечек.
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Как начать с Windscribe
Следуйте простому процессу из 3 шагов — повторите для каждого из своих личных устройств.
Шаг 1
Скачать приложение
Скачайте приложение Windscribe VPN на нашем сайте или в магазине приложений.
Шаг 2
Зарегистрироваться
Создайте бесплатный аккаунт или войдите, если он у вас уже есть.
Шаг 3
Подключиться
Откройте приложение, выберите локацию и подключитесь, чтобы выходить в сеть приватно и безопасно.
Узнайте, почему Windscribe — лучший VPN для настоящей приватности и физических серверных локаций
Функции
6 протоколов шифрования
Самое широкое покрытие серверов
Больше всего 10 Гбит/с серверов
Передовой блокировщик рекламы
Приватность: проверена аудитом и судом
Функции
Другие VPN
6 протоколов шифрования
Самое широкое покрытие серверов
Больше всего 10 Гбит/с серверов
Передовой блокировщик рекламы
Приватность: проверена аудитом и судом
Нас любят и нам доверяют более 100 миллионов пользователей
Цены, которые не разоряют
Бесплатный тариф: локации в 10 странах, 10 ГБ в месяц. Никаких сомнительных допродаж.
Тариф Pro: безлимитные данные, все локации, без ограничений.
Тариф Pro: безлимитные данные, все локации, без ограничений.
FAQ
В чём разница между физическими и виртуальными VPN-серверами?
Физический сервер — это настоящая машина в настоящем дата-центре, в стране, показанной на карте. Виртуальный сервер лишь одалживает IP-адрес, зарегистрированный на эту страну, — само железо может стоять где угодно на планете. Ваш трафик идёт туда, где находится оборудование, а не туда, куда указывает маркетинг.
Почему физические серверы лучше виртуальных в VPN?
Три главные причины: ваша задержка соответствует выбранной локации (без тайных крюков через другой континент), ваши данные подчиняются юрисдикции, которую вы реально выбрали, а сайты, проверяющие соответствие IP и локации, куда реже вас помечают. Виртуальные серверы — не зло сами по себе, но только когда провайдер честен на их счёт, а большинство — нет.
Есть ли у Windscribe виртуальные серверы?
Пока их всего три, и мы говорим об этом совершенно открыто. У нас есть Fake India и Fake Russia: подключение в этих странах иногда бывает затруднено, поэтому мы добавили несколько виртуальных локаций, чтобы улучшить доступ. И, конечно, Fake Antarctica на самом деле находится не в Антарктиде, потому что устанавливать настоящее оборудование на замёрзшем континенте непрактично. Все остальные локации сети Windscribe — физические машины в заявленной стране.
Как проверить местоположение сервера?
Загляните на нашу страницу статуса — там перечислены все серверы сети и места, где они физически живут. Можно также подключиться и запустить собственные ping- или traceroute-тесты: физические серверы дают задержку, соответствующую заявленной локации, без подозрительных крюков.