Windscribe
FeaturesPlansDownloadLog In

Да, VPN для LG TV. Серьёзно.

Телевизоры LG не разрешают нативные VPN-приложения, но это не значит, что путь закрыт. Запустите Windscribe на вашем LG TV и разблокируйте мировые стриминговые каталоги прямо из гостиной.
Получить Windscribe для LG TVПопробовать бесплатно
Да, VPN для LG TV. Серьёзно.

Ваш LG TV не разрешает VPN. Вот почему.

Если поискать в LG Content Store, можно найти несколько VPN. Не дайте себя обмануть: это не традиционные потребительские VPN.
Смарт-телевизоры LG работают на webOS. В отличие от Android TV или Fire TV, webOS — закрытая система. LG не выпустила публичный VPN SDK. Короче говоря, они не дали нам (и никому другому) инструментов для создания нативного приложения.
Тем не менее вы по-прежнему можете защитить ваш LG TV, направив его трафик через Windscribe с помощью роутера с поддержкой VPN, раздав Secure Hotspot с вашего компьютера, подключив стриминговую приставку или используя Smart DNS.
Попробовать Windscribe бесплатно
Ваш LG TV не разрешает VPN. Вот почему.

Настройте Windscribe на LG TV за 5 минут

LG выстроила огороженный сад вокруг webOS, но мы хорошо умеем перелезать через заборы.

Подключите Fire Stick или Android-приставку

  1. Подключите Fire TV Stick или приставку Android TV в HDMI-порт вашего LG.
  2. Установите приложение Windscribe прямо из их магазина приложений.
  3. Используйте Lazy Login на другом устройстве через windscribe.com/lazy.
  4. Выберите сервер и начинайте смотреть стриминг!

Установить на ваш роутер

  1. Сгенерируйте конфигурацию WireGuard® или OpenVPN на нашем сайте (требуется тариф Pro).
  2. Загрузите файл в настройки вашего роутера (Asus, GL.iNet, DD-WRT и т. д.).
  3. Нажмите «Подключить».
  4. Ваш LG TV теперь автоматически зашифрован.

Раздать с вашего ПК

  1. Откройте Windscribe в Windows и перейдите в «Настройки подключения».
  2. Включите Secure Hotspot.
  3. На вашем LG TV перейдите в настройки сети.
  4. Подключитесь к новой сети Wi-Fi, которую только что создал ваш ПК.
  5. Примечание: пользователи macOS могут сделать это через нативный «Общий доступ к интернету».

Control D (только георазблокировка)

  1. Зарегистрируйтесь на controld.com (наш дочерний DNS-сервис).
  2. На вашем LG TV перейдите в расширенные настройки Wi-Fi.
  3. Отредактируйте и измените DNS-сервер на «Ввести вручную».
  4. Введите ваши персональные адреса резолвера Control D.
  5. Перезагрузите телевизор.

Смотрите то, что действительно хотите смотреть

Windscribe создан ради причины номер один, по которой люди вообще покупают VPN: смотреть то, что недоступно у них в гостиной.
Netflix
Disney+
Hulu
HBO Max
Amazon Prime
Peacock
Paramount+
BBC iPlayer
DAZN
и не только

Лучший VPN для LG TV? Это Windscribe!

LG установила правила. Мы просто здесь, чтобы помочь вам их нарушить.

Мы даём вам 10 ГБ трафика бесплатно

Попробуйте Windscribe бесплатно и получайте 10 ГБ трафика каждый месяц. Этого достаточно примерно на 3 часа стриминга в HD, пока вы решаете, тот ли мы самый.

У нас есть сестра

Если вам нужен просто инструмент Smart DNS без накладных расходов на шифрование — это работа нашей сестры. Control D — это настраиваемый DNS-сервис, созданный той же командой, что создала Windscribe.

Мы позволяем платить за то, что вам нужно

Если вы хотите смотреть только британское кулинарное шоу, вам не должны приходиться платить за серверы в 69+ странах. Выберите единственную нужную локацию за 1 $ и добавьте безлимитный трафик ещё за 1 $.

Мы отчитываемся только перед вами

Мы не отчитываемся перед корпоративными хозяевами, не подкупаем сайты с отзывами и не прячемся за заявлениями о совершенстве. Мы финансируемся сами, с открытым исходным кодом и проходим независимый аудит.

Почему Windscribe — лучший VPN для LG TV

Функции
Windscribe
6 протоколов шифрования
Самое широкое покрытие серверов
Больше всего 10 Гбит/с серверов
Передовой блокировщик рекламы
Приватность: проверена аудитом и судом
Скачать Windscribe
Функции
Windscribe
Другие VPN
6 протоколов шифрования
Самое широкое покрытие серверов
Больше всего 10 Гбит/с серверов
Передовой блокировщик рекламы
Приватность: проверена аудитом и судом
Скачать Windscribe

Нас любят и нам доверяют более 80 миллионов пользователей

Часто задаваемые вопросы о VPN для LG TV

Можно ли установить Windscribe прямо на мой LG TV?

openclose
Нет. LG использует webOS, которая не поддерживает нативные VPN-приложения. Чтобы запустить Windscribe, вам нужно использовать один из четырёх способов, упомянутых выше, например настройку на роутере или Smart DNS.

В чём разница между Smart DNS и VPN?

openclose
Smart DNS лишь подменяет ваши DNS-адреса, чтобы подделать ваше местоположение для стриминга; он не шифрует ваши данные. VPN создаёт безопасный зашифрованный туннель для всего вашего подключения. Используйте Control D для скорости и разблокировки или способ с роутером для полной конфиденциальности.

Замедлит ли VPN мой LG TV?

openclose
Это зависит от вашей настройки. Smart DNS никак не влияет на скорость. С роутером ваша скорость обычно ограничена процессором роутера (дешёвые могут упираться в 50-150 Мбит/с), а Secure Hotspot зависит от железа вашего ПК.

Моё стриминговое приложение всё ещё показывает местный контент. Почему?

openclose
Приложения LG часто кэшируют ваш регион или привязывают его к вашему аккаунту LG. Если VPN не исправляет это сразу, попробуйте очистить кэш приложения, выйти и снова войти или, в крайнем случае, выполнить сброс телевизора к заводским настройкам.

Работает ли Windscribe на старых LG TV?

openclose
Да. Он работает с любым телевизором с Wi-Fi через способы с роутером или Secure Hotspot. С другой стороны, Smart DNS работает почти на любой модели с webOS 3.0 или новее, если настройки сети позволяют ввести DNS-адрес вручную.

Bright VPN в LG Store — это тот же тип VPN, что и Windscribe?

openclose
Даже близко нет. Bright VPN использует модель резидентного прокси, то есть они используют пропускную способность вашего телевизора, чтобы питать свой бизнес. Windscribe — это традиционный потребительский VPN, который заботится о вашей конфиденциальности, а не продаёт ваше простаивающее подключение.
All Your Devices
Stars
Planet Left
Star Left

Установите Windscribe на ваш LG TV

Не получается установить VPN-приложение на ваш LG TV? Это не тупик. Windscribe даёт вам несколько способов запустить ваш VPN, чтобы вы могли разблокировать все шоу, которые действительно хотите смотреть.
Получить Windscribe
Planet Right
Star Right
All Your Devices

«WireGuard» — зарегистрированная торговая марка Jason A. Donenfeld. Open Source Software Attributions.

Windscribe
ЗагрузкиСписок измененийЦеныКупить мерчПоддержкаСтатусФункцииОткрытый исходный кодПригласить другаБесплатный DNSЭтика и философияVPN-локации
Приложения
VPN для WindowsVPN для AndroidVPN для MacVPN для LinuxVPN для ChromeVPN для FireTVVPN для FirefoxVPN для Apple TVVPN для MS EdgeVPN для HuaweiVPN для iPhoneVPN для роутеровWindscribe в F-Droid
Компания
О насКонфиденциальностьУсловияVDPВакансииБлогИнформацияКоманда
Windscribe logo
YouTube
Reddit
Discord
Twitter
Telegram
Instagram
TikTok
© 2026 Windscribe Limited