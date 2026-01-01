Если поискать в LG Content Store, можно найти несколько VPN. Не дайте себя обмануть: это не традиционные потребительские VPN.
Смарт-телевизоры LG работают на webOS. В отличие от Android TV или Fire TV, webOS — закрытая система. LG не выпустила публичный VPN SDK. Короче говоря, они не дали нам (и никому другому) инструментов для создания нативного приложения.
Тем не менее вы по-прежнему можете защитить ваш LG TV, направив его трафик через Windscribe с помощью роутера с поддержкой VPN, раздав Secure Hotspot с вашего компьютера, подключив стриминговую приставку или используя Smart DNS.
LG установила правила. Мы просто здесь, чтобы помочь вам их нарушить.
Часто задаваемые вопросы о VPN для LG TV
Можно ли установить Windscribe прямо на мой LG TV?
Нет. LG использует webOS, которая не поддерживает нативные VPN-приложения. Чтобы запустить Windscribe, вам нужно использовать один из четырёх способов, упомянутых выше, например настройку на роутере или Smart DNS.
В чём разница между Smart DNS и VPN?
Smart DNS лишь подменяет ваши DNS-адреса, чтобы подделать ваше местоположение для стриминга; он не шифрует ваши данные. VPN создаёт безопасный зашифрованный туннель для всего вашего подключения. Используйте Control D для скорости и разблокировки или способ с роутером для полной конфиденциальности.
Замедлит ли VPN мой LG TV?
Это зависит от вашей настройки. Smart DNS никак не влияет на скорость. С роутером ваша скорость обычно ограничена процессором роутера (дешёвые могут упираться в 50-150 Мбит/с), а Secure Hotspot зависит от железа вашего ПК.
Моё стриминговое приложение всё ещё показывает местный контент. Почему?
Приложения LG часто кэшируют ваш регион или привязывают его к вашему аккаунту LG. Если VPN не исправляет это сразу, попробуйте очистить кэш приложения, выйти и снова войти или, в крайнем случае, выполнить сброс телевизора к заводским настройкам.
Работает ли Windscribe на старых LG TV?
Да. Он работает с любым телевизором с Wi-Fi через способы с роутером или Secure Hotspot. С другой стороны, Smart DNS работает почти на любой модели с webOS 3.0 или новее, если настройки сети позволяют ввести DNS-адрес вручную.
Bright VPN в LG Store — это тот же тип VPN, что и Windscribe?
Даже близко нет. Bright VPN использует модель резидентного прокси, то есть они используют пропускную способность вашего телевизора, чтобы питать свой бизнес. Windscribe — это традиционный потребительский VPN, который заботится о вашей конфиденциальности, а не продаёт ваше простаивающее подключение.
