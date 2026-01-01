Warrant Canary Windscribe
Постоянное заявление, обновляемое ежедневно, подтверждающее, что мы не получали распоряжений, обязывающих нас поставить под угрозу конфиденциальность наших пользователей.
На указанную ниже дату Windscribe никогда не:
- Была принуждена вести логи активности пользователей или хранить данные, которые мы и так не храним
- Получала распоряжение передать пользовательские данные, которыми мы действительно располагаем
- Была обязана создать бэкдор или ослабить наш сервис
- Была обязана передать наши ключи шифрования
- Получала запрет на разглашение, не позволяющий нам сообщить о чем-либо из перечисленного выше
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Зачем нам нужен warrant canary
Канада вводит новые законы, вторгающиеся в приватность
Законопроект C-22 — это канадский Закон о законном доступе, и он проходит через парламент с бешеной скоростью. Он дает правительству широкие новые полномочия требовать данные, навязывать доступ и скрывать все это под запретом на разглашение. Под видом безопасности он незаметно нормализует массовую слежку за обычными людьми, которые не сделали ничего плохого.
Формулировки законопроекта C-22 достаточно расплывчаты, чтобы любую компанию, обрабатывающую электронную информацию в Канаде, включая Windscribe, могли обязать хранить огромные объемы метаданных обо всех, кто пользуется этим сервисом.
Другие законопроекты, влияющие на вашу приватность
Нынешнее правительство Канады хочет полностью преобразовать цифровую среду для своих граждан, и, к сожалению, не в лучшую сторону. C-22 может заставить компании хранить метаданные обо всех пользователях их сервиса, но уже приняты или быстро движутся к принятию и другие законы, влияющие на вашу приватность в интернете.
Законопроект C-8 позволяет правительству отключать отдельным людям доступ к интернету без судебного решения. Законопроект C-9 криминализирует определенные высказывания в интернете. Законопроект C-34 запрещает подросткам младше 16 лет пользоваться социальными сетями, но потребует от каждого человека доказать с помощью государственного удостоверения личности, что ему 16 лет или больше. Законопроект C-36 передает надзор за вашими данными от независимого канадского органа по защите приватности к назначаемому правительством органу, выбранному тем же правительством, которое принимает эти законы.
Вместе все эти законопроекты ведут к серьезному размыванию прав канадцев на приватность в интернете.
Как это влияет на Windscribe
Как компания в сфере приватности со штаб-квартирой в Канаде, мы находимся прямо в зоне поражения этих законов. Мы создали Windscribe так, что даже если нам прикажут передать идентифицирующие логи, нам на самом деле нечего будет передать.
Но "нечего передать" работает только пока это позволяет закон. Обязательное логирование по законопроекту C-22 заставило бы нас выбирать между доверием наших пользователей и законодательством нашей юрисдикции. Режим проверки удостоверений личности из законопроекта C-34 в будущем легко может распространиться на сервисы вроде нашего, что полностью уничтожило бы смысл инструментов приватности, которые мы предлагаем. Именно это сейчас предлагает правительство Великобритании. Правовой ландшафт Канады быстро меняется, поэтому эта борьба касается и нас.
Будет ли Windscribe логировать меня по C-22?
Краткий ответ: НЕТ.
Законопроект C-22 еще не стал законом, и даже когда он будет принят, потребуется распоряжение правительства, направленное конкретно на Windscribe, чтобы заставить нас логировать пользователей. Плохая часть в том, что такое распоряжение может прийти в любой день. Если подобное все же произойдет по закону, вы узнаете об этом по канарейке выше.
Тем временем мы готовим несколько стратегий выхода из этой юрисдикции, чтобы, если мы когда-нибудь получим такое распоряжение, оно было мертво при появлении.
Удвоение пожертвований OpenMedia
OpenMedia давно является сильным сторонником цифровой приватности и имеет богатую историю противостояния правительству Канады, когда оно пыталось принять похожие законопроекты. Они выступали свидетелями на правительственных слушаниях, предупреждая законодателей об опасностях предлагаемого законодательства, совсем недавно — во время слушаний по C-22.
Они также выступали голосом Windscribe на этих слушаниях, передавая наши опасения по поводу C-22 и его влияния на канадцев. Сейчас они проводят общественную кампанию по сбору средств для своей работы. Windscribe удвоит пожертвования людей на сумму до $5,000. Если вы цените работу этой группы, рассмотрите возможность пожертвовать.Пожертвовать OpenMedia