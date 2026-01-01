Warrant Canary Windscribe

Другие законопроекты, влияющие на вашу приватность

Нынешнее правительство Канады хочет полностью преобразовать цифровую среду для своих граждан, и, к сожалению, не в лучшую сторону. C-22 может заставить компании хранить метаданные обо всех пользователях их сервиса, но уже приняты или быстро движутся к принятию и другие законы, влияющие на вашу приватность в интернете.

Законопроект C-8 позволяет правительству отключать отдельным людям доступ к интернету без судебного решения. Законопроект C-9 криминализирует определенные высказывания в интернете. Законопроект C-34 запрещает подросткам младше 16 лет пользоваться социальными сетями, но потребует от каждого человека доказать с помощью государственного удостоверения личности, что ему 16 лет или больше. Законопроект C-36 передает надзор за вашими данными от независимого канадского органа по защите приватности к назначаемому правительством органу, выбранному тем же правительством, которое принимает эти законы.

Вместе все эти законопроекты ведут к серьезному размыванию прав канадцев на приватность в интернете.