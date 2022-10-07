Если у вас есть промокод чтобы получить больше трафика, или перейти на план Pro, выполните следующие действия, чтобы активировать его.

Зайдите на наш сайт: https://windscribe.com/login Зайдите на страницу своего аккаунта: https://windscribe.com/myaccount Найдите ниже на странице кнопку Активировать код/Claim Voucher

Введите ваш код и нажмите Активировать/Claim.

И все! Вы сразу увидети новый план. Обратите внимание, если вы используете бесплатный план, вам необходимо иметь подтвержденный адрес электронной почты, чтобы получить больше трафика.